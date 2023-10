Addio a Pietro Tassone, il "frabosano dentro" che partecipò a Lascia o raddoppia?

"Nei tempi morti, d'inverno, annotavo i nomi e le imprese dei campioni dello sci, come Stein Eriksen e Jacob Thams, atleti norvegesi laureatisi campioni ai Giochi olimpici invernali del 1924 a Chamonix, rispettivamente nello slalom gigante e nel salto con gli sci (coprì la distanza di 49 metri)".

Cominciava così il racconto del frabosano Pietro Tassone, protagonista di una puntata dello speciale "Viaggio nel paese del Rischiatutto", andata in onda su Rai 3 nel 2016.

Ieri, giovedì 26 ottobre, alla soglia dei 100 anni (li avrebbe compiuti il 4 dicembre prossimo), il frabosano si è spento ad Antey-Saint-André, in Valle d'Aosta, dove viveva da tempo. Era ricoverato in ospedale per le complicanze dovute ad una caduta.

Pietro Tassone era una delle figure più importanti nella storia del paese della Val Maudagna: Io sono nato in un paese della provincia di Cuneo che si chiama Frabosa - spiegò durante 7 anni fa di fronte alle telecamere Rai - e in quel posto la neve durava da novembre a maggio. D'estate tagliavamo e accatastavamo la legna, che d'inverno trasportavamo con l'ausilio della slitta a valle, dove la gente poteva venire a prenderla con i carri o con i muli. Era un lavoro duro".

Non era la prima volta che Pietro Tassone partecipava ad una trasmissione televisiva. Sportivo e grandissimo appassionato di sci era stato anche concorrente della famosa trasmissione condotta da MIke Bongiorno "Lascia o raddoppia", nel lontano 1957.

Una trasmissione che gli cambiò la vita: "In seguito alla mia apparizione televisiva a Lascia o raddoppia ho avuto l'occasione di conoscere tante persone importanti, come Niarchos, il cognato dell'armatore greco Onassis, l'Avvocato Agnelli, Vittorio Gassman, il principe d'Olanda - raccontava Tassone durante un'intervista rilasciata a Targatocn - . Conobbi anche Achille Compagnoni, quello del K2 per intenderci, che mi disse: "Tu che sei del mestiere, vieni qui in Valle d'Aosta a rifare gli sci e a passare la sciolina. Fatti pagare il deposito e vedrai che farai affari!". Aveva ragione: ho tenuto quel laboratorio per 31 anni. Lì ho anche insegnato a Mike Bongiorno a dare la sciolina con il pennello sotto gli sci".

La sua, però, non è stata una vita fatta solo da gioia e spensieratezza. Pietro Tassone visse anche momenti bui e difficili come quando fu deportato nei campi di concentramento: "La sera dell'8 settembre 1943 è stato annunciato l'armistizio - raccontò ancora a Targatocn il signor Tassone con la voce rotta dal pianto -. I tedeschi ci han chiesto di depositare le armi e da quel giorno lì siamo passati da militari a prigionieri. Dopo 48 ore siamo stati caricati su un treno e portati in un campo di concentramento. Lì facevamo i turni in fabbrica: si soffriva tanto il caldo, perché all'interno c'era l'alluminio che bolliva. Quando ero su quei forni, con la polvere e il calore che mi toglievano il respiro, pensavo spesso alla mia neve".

Piero Tassone lascia le figlie Laura e Tiziana. La moglie Marzia Pellegrino era scomparsa anni fa.