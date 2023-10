Anche a Cossano Belbo si è svolto con successo "Puliamo il mondo"

Lo scorso 17 ottobre Cossano Belbo ha partecipato attivamente alla manifestazione 'Puliamo il mondo' alla quale le scuole potevano aderire entro settembre 2023 e organizzare, in base al periodo più confacente, entro il 31 dicembre.

Giunta ormai alla XXXIa edizione, 'Puliamo il Mondo' è una delle iniziative di riqualificazione ambientale più importanti di respiro internazionale, che Legambiente organizza in Italia.

Conosciuta all’estero come 'Clean Up the World' grazie alla partecipazione di centinaia di realtà pubbliche e private, ogni anno coinvolge centinaia di migliaia di volontari che scendono in piazza per rendere sempre migliore il nostro Bel Paese.

'Puliamo il Mondo' si svolge sotto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e di UPI.

I bambini della scuola dell'Infanzia e Primaria "Giuseppe Tosa" di Cossano Belbo hanno partecipato all'iniziativa dotati di un coloratissimo kit, accompagnati dalle maestre e scortati dalla Protezione Civile comunale, raccogliendo cartacce e mozziconi trovati nel centro storico.

Marta Demaria, assessore con delega Ambiente-Rifiuti e Decoro Urbano ha dichiarato:

"I Bambini attraverso lo studio ed il divertimento ci chiedono a gran voce di rispettare l'ambiente che ci circonda, e ci ricordano che è fondamentale non abbandonare e differenziare correttamente i rifiuti".