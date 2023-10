Archivio d’infinito: un incontro tra arte, storia e scienze naturali al Museo Craveri di Bra

Domenica 5 novembre alle 15,30, nell’ambito della mostra “Il mondo in piccolo” di Andrea Guerzoni, il Museo Civico Craveri di Storia Naturale di Bra presenta “Archivio d’infinito”: un incontro tra arte, storia e scienze naturali, durante il quale l’artista Andrea Guerzoni e Elena Petricola, storica e archivista (presidente Archivio delle donne in Piemonte, Torino) dialogheranno con Rino Brancato, coordinatore scientifico del Museo Craveri e Jenny Rinaudi, responsabile dell’archivio storico del museo.

L'incontro ruoterà attorno al mondo degli archivi, delle collezioni e degli erbari, in relazione alla pratica artistica di Guerzoni e ai suoi autori di riferimento, grandi personalità del passato, naturalisti e grandi viaggiatori, come Takeshiro Matsuura, Kumagusu Minakata, Clarence Bicknell, Philipp Franz von Siebold, Federico Craveri e Libereso Guglielmi, conosciuto anche come “il giardiniere di Calvino”. Per confermare la propria partecipazione è necessario inviare una mail all’indirizzo craveri@comune.bra.cn.it.

La mostra “Il mondo in piccolo”, visitabile fino al 19 novembre, presenta gli erbari e i repertori contemporanei dell'artista torinese Andrea Guerzoni, tra cui collage, fotografie, campioni naturali e disegni, in dialogo con le collezioni permanenti del museo. L'esposizione è organizzata in collaborazione con A Pick Gallery di Torino.

Orari di apertura del museo: giovedì dalle 15 alle 18; domenica e festivi dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30. Solo su prenotazione (0172.412010 craveri@comune.bra.cn.it): dal martedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30.

Info: Museo Civico Craveri di Storia Naturale

0172.412010 - craveri@comune.bra.cn.it

www.museidibra.it