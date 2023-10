Borgo San Dalmazzo, da domani al via un corso pratico per costruire presepi

Da domani (sabato 28 ottobre) avrà inizio il corso pratico per costruire un presepe organizzato dall’associazione Santuario di Monserrato odv di Borgo San Dalmazzo

Nei pomeriggi del 28, 29 ottobre e 4 novembre (dalle 14 alle 17.30) presso il Santuario un corso di tre giorni in cui Salvatore Vento (autore di meravigliosi presepi esposti nelle ultime edizioni di Presepi in Monserrato), mostrerà e condividerà con i partecipanti le tecniche per costruire un Presepe con le proprie mani.

Il corso è pratico, quindi tutti i partecipanti si sporcheranno le mani. Sarà cura dell’organizzazione mettere a disposizione gli strumenti tecnici (cutter, polistilene, colla, vernici, ecc) che serviranno a costruire durante le ore del corso la scenografia del proprio Presepe.