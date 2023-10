Borgo San Dalmazzo dice addio all'ultracentenaria Nilla Sarietto

Mercoledì 11 ottobre aveva compiuto 101 anni. Si è spenta giovedì 26 ottobre nella sua abitazione di via Adige a Borgo San Dalmazzo Petronilla Sarietto, per tutti Nilla.

Borgarina doc, è cresciuta in via Monserrato con le sorelle Teresa e Maria. Dopo il matrimonio con Alessandro Novo, che lavorava in banca, lasciò il lavoro per dedicarsi alle figlie Marina (titolare dell'oreficeria Cesana) e Rosella (insegnante in pensione). Si trasferirono a Vernante e a Villanova Mondovì per poi fare ritorno definitivamente a Borgo.

Vedova dal 2016, amava cucinare e aveva una grande passione per i fiori e le piante.

Lo scorso anno, per il traguardo dei 100 anni, era stata festeggiata dalla sindaca Robbione con una pergamena e un mazzo di fiori.

I funerali saranno celebrati sabato 28 ottobre alle 14.30 nella parrocchia di Gesù Lavoratore.