Bra: in corso la distribuzione delle dotazioni per la raccolta dei rifiuti

Prosegue la Bra la distribuzione domiciliare delle dotazioni per la raccolta dei rifiuti per il 2024 ad opera degli operatori della STR – Società trattamento rifiuti. Attualmente le operazioni hanno riguardato le aree di Pollenzo, Riva, Falchetto, Boschetto, Ca’ del Bosco, San Michele, San Matteo, Vallechiara-Fey, San Giovanni Lontano e Gerbido-La Bassa. Complessivamente sono stati 3.200 i tentativi di consegna: di questi, circa il 70% con esito positivo.

Si ricorda che, in caso di mancata consegna per assenza del destinatario verrà lasciato in buca un avviso che inviterà a prenotare (preferibilmente on-line sul sito www.verdegufo.it - area prenotazioni) un appuntamento presso l’Ecosportello di corso Monviso per il ritiro delle dotazioni entro il 31 dicembre 2023. Questo perché a partire dal 1 gennaio 2024 a Bra, come negli altri comuni del Consorzio albese braidese smaltimento rifiuti (Coabser) aderenti al sistema del sacco conforme, verrà utilizzato un un nuovo sacchetto per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati di colore rosso con banda blu.

A partire dal 30 ottobre le operazioni di consegna (oltre alle dotazioni vengono distribuiti i calendari e vademecum) coinvolgeranno frazione Bandito e il concentrico i quartieri Bescurone e Madonna dei Fiori, per poi proseguire fino al 16 Dicembre con i rimanenti quartieri del centro città e Oltreferrovia. Come già per gli anni scorsi, i cittadini non in grado di garantire la presenza al domicilio potranno lasciare una delega compilata ad un vicino o un parente che abita nello stesso stabile o nelle immediate vicinanze.

Per maggiori informazioni ed eventuali dubbi, è possibile contattare l’Ecosportello comunale al numero 0172.201054 o scrivendo all’indirizzo ecosportello@strweb.biz. Dal 16 ottobre al 16 dicembre l’ufficio di corso Monviso 5A sarà operativo con un orario esteso dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 12:30, il lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 14 alle 17, mentre il martedì e il giovedì dalle 14 alle 18.