Cuneo pronta a commemorare i militari caduti e le Forze Armate

Informiamo i nostri lettori che nelle giornate del 2 e 4 novembre la città di Cuneo vivrà due momenti di celebrazione e ricordo, in onore rispettivamente dei Militari Caduti in Guerra e Deceduti in servizio e in merito alla ricorrenza del 105° Anniversario della Vittoria, festa dell'Unità Nazionale e "Giornata delle Forze Armate".