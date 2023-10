Domenica 29 ottobre ad Alba appuntamento con Musica Scienza

Questa domenica, 29 ottobre, alle 17 all'Auditorium Palazzo Mostre e Congressi di Alba è in programma l'ultimo appuntamento di Chasing the Future, calendario di appuntamenti autunnali organizzati dall’associazione Milleunanota, cofinanziati da Comune di Alba, Fondazione CRC e Banca d’Alba.

Adatto a bambini e adulti dalla prima elementare allo studente universitario, appassionati di scienza e musica

Musica Scienza è l’evento innovativo pensato dall’Associazione Milleunanota per dialogare, sperimentare, suonare e dialogare sulle innovazioni scientifiche, le ultime scoperte e i nuovi strumenti che chi fa musica ha a disposizione oggi.

"Il convegno Musica Scienza è l'occasione per portare in città un evento un dialogo incentrato sulle nuove e ultime ricerche in campo tecnologico e artistico - commenta il direttore artistico di Milleunanota Filippo Cosentino -. Alcuni secoli fa erano materie strettamente connesse, ai tempi del quadrivio, mentre ora siamo soliti percepirle come due strade che difficilmente si incontrano. Eppure tutti i fenomeni musicali sono spiegabili grazie a regole scientifiche così come gran parte della ricerca scientifica ha a che fare giornalmente con rumori e suoni. Al convegno scopriremo come l'essere umano non è il solo essere vivente a usare la musica per comunicare, di questo se ne era già accorto Vivaldi ad esempio riproducendo nella Primavera il canto degli uccellini ma oggi la scienza ci spiega come il bisogno atavico di comunicare con i suoni appartenga a noi a prescindere dalla forma che un essere vivente ha. Ci domanderemo poi se la musica può plasmare l'ambiente nel quale viviamo e come con il progetto Cultura Circolare. Infine inizieremo a confrontarci con il Metaverso e le sue potenzialità. Che cos'è? E cosa possiamo fare nel Metaverso? Personalmente trovo sia uno dei principali argomenti della nostra epoca: pensare di poter accedere a un nuovo ambiente nel quale le barriere non esistono e quindi diventiamo tutti abili nel poter fare o imparare qualcosa lancia una sfida all'umanità con un potenziale enorme. Poter parlare di tutto questo penso sia una fortuna enorme e aspettiamo tutti il 29 ottobre alle ore 17 all'Auditorium Palazzo Mostre e Congressi. Ringraziamo tutti i nostri partner: Comune di Alba, il Nico, LWT, Dragonfly Music Studio, Banca d'Alba, Fondazione CRC, Bus Company"

Con ingresso gratuito e adatto a tutte le età, abbiamo pensato a tre brevi momenti di incontro con esperti di diversi settori. Ecco il programma:

Ore 17:15 La musica come linguaggio di comunicazione: dall’animale all’uomo

Relatore: Prof.ssa Serena Bovetti, PhD, Associate Professor, Università di Torino

Con il suo gruppo di ricerca studiano la comunicazione animale (nel topo precisamente come organismo modello) che avviene attraverso diversi tipi di stimoli sensoriali tra cui anche il canto, e di come questi stimoli siano integrati a livello del cervello (sempre del topo)

Ore 18:00 Cultura Circolare: la musica e la cultura al servizio della comunità

Relatore: Filippo Cosentino, compositore, autore di dischi Best Seller e imprenditore culturale

Può la musica e la cultura essere utile allo sviluppo della comunità? Se sì, come? Da secoli compositori, impresari teatrali, imprenditori culturali si sono adoperati per lo sviluppo culturale delle società. Cultura Circolare, progetto fra l’altro registrato al Ministero dello Sviluppo Economico, è un sistema che permette di mettere in atto azioni ben definite per la produzione e realizzazione di eventi sempre più sostenibili

Ore 18:45 La ricerca artistica musicale nel metaverso e nella A.I.

Nuove tecnologie per la creazione, la performance e la didattica

Relatori: Samuele Polistina, Paolo Belluco, Giusy Caruso

La musica oggi è di fronte a nuove sfide e scoperte: l’interazione uomo-computer nel campo della musica e delle arti dello spettacolo è fra queste. La sfida finale è migliorare le prestazioni preservando la qualità artistica. Al termine dell’incontro sarà possibile avere una dimostrazione pratica