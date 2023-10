Festival della lumaca Helix: tre giorni da tutto esaurito per Cherasco

Tre giorni all’insegna della chiocciola con convegni per addetti ai lavori, eventi gastronomici in piazza e folklore per le vie del centro storico: il Festival della lumaca Helix ha fatto il pieno di visitatori, nel fine settimana fra il 21 e il 23 ottobre. Organizzata dalla Confederazione italiana elicicoltori, con il patrocinio del Comune di Cherasco, la rassegna è tornata nella Città delle paci, luogo dove, verso la metà degli anni Settanta, Giovanni Avagnina mise a punto il metodo di allevamento “al naturale” delle chiocciole.

Al bilancio oltremodo positivo di visite e alle migliaia di presenze sotto la tensostruttura - allestita in via Vittorio Emanuele II - per i pasti preparati con menù a tema, si aggiungono i tanti appuntamenti istituzionali e meno che hanno costellato la rassegna. Il palco del teatro Salomone ha accolto gli stati generali degli elicicoltori e un tavolo tecnico sul futuro del comparto. Dalla stessa platea, domenica 22 ottobre, è stato consegnato il premio Lumaca d’oro: l’edizione 2023 è andata all’allevatrice Viviana Bortolussi dell’azienda La dea lumaca di Villareggia (nel Torinese), prima associata alla confederazione degli elicicoltori. Per le vie del centro si sono alternati, invece, fra le 10 e le 18, il complesso bandistico di Cherasco e quello di Dogliani, accompagnati dagli sbandieratori della Città delle Paci e da quelli di Fossano. Musiche occitane e una vasta selezione di ritmi dal mondo hanno completato l’offerta di svago alla portata di tutti.

Durante la cena conclusiva, lunedì 23 ottobre, è stata consegnata ai famigliari di Antonio Davico una targa commemorativa: scomparso alcuni anni fa a soli 50 anni, Potu – così era noto a tutti – tesoriere e vicepresidente dell’associazione Cherasco eventi, coinvolto per molti anni nell’organizzazione del festival.

Commenta il sindaco Carlo Davico: "La lumaca è uno dei prodotti per i quali siamo conosciuti, nel mondo, oltre alle tante attrattive storiche e culturali. Per la nostra città è un motivo d’orgoglio ospitare una manifestazione così importante, capace di valicare i confini nazionali".