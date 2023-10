Il fine settimana del cambio d'ora segna pausa dalle perturbazioni

Oggi e domani tregua dalle perturbazioni, ma già da domenica si riapre la porta atlantica, anche se nella prima parte della settimana le precipitazioni saranno poche.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 27 e domani sabato 28 ottobre

Cielo che si presenterà per lo più sereno o poco nuvoloso per velature nelle aree di pianura e Liguria centro occidentale. Copertura maggiore su Alpi con possibili precipitazioni sui confini in serata, e Liguria di levante ma senza precipitazioni. Temperature massime in risalita oggi, con valori fino a 22/24 °C, domani in leggero calo e comprese tra 18 e 21 °C. Minime domani mattina per buona parte delle aree sotto i 10 °C (7/9 °C), sulle coste ancora sui 15/16 °C.

Venti generalmente assenti o deboli variabili su pianure. Forti raffiche di Foehn su Alpi occidentali per tutta la giornata di oggi, in attenuazione domani. Qualche raffica potrebbe raggiungere anche le pedemontane nel pomeriggio. Raffiche moderate di libeccio su coste liguri occidentali e orientali ancora per oggi, in attenuazione domani.

Domenica 29 ottobre

Giornata più grigia e nuvolosa, con nuvolosità in aumento nel corso della giornata soprattutto su Liguria orientale e Alpi settentrionali, dove già in mattinata saranno possibili piogge deboli/moderate e piuttosto continue soprattutto su Liguria. Temperature massime ancora in leggero calo, minime stazionarie o in leggero aumento. Venti pressochè assenti o deboli variabili ovunque, ad eccezione delle Alpi occidentali dove saranno presenti raffiche meridionali moderate.

Da lunedì 30 ottobre

Nuova perturbazione più consistente a partire dal pomeriggio, anche se ci sono ancora incertezze sull'intensità e sui quantitativi di precipitazione previsti, mentre poi martedì e mercoledì , giorno dei santi, dovremmo avere ancora una tregua.

Ricordiamo inoltre che domenica 29 ci sarà il passaggio dall'ora legale all'ora solare, mettendo indietro di un'ora le lancette dell'orologio.

Meteo Green - https://www.parcofluvialegessostura.it/cambiamenti-climatici/