La cisterna dei sogni di Mango premiata dal Club dell'Unesco di Foligno

L'opera la Cisterna dei sogni di Mango è stata menzionata al concorso internazionale Concorso Internazionale Ficlu – Federazione italiana delle associazioni e club per l’Unesco, denominato “La fabbrica nel paesaggio”, la cui organizzazione e gestione è affidata al Club per l’Unesco di Foligno e Valle del Clitunno.

L'associazione culturale “Manganum” ha ideato, promosso e realizzato uno specifico progetto di recupero culturale e ambientale di una vecchia cisterna in ferro, ormai obsoleta ed arrugginita, abbandonata tra i filari delle vigne di Mango, in località Bricco dei Sogni.

Il progetto ha previsto il recupero della “cisterna” in loco, con un intervento artistico e suggestivo ad opera del maestro Tore Milano di Pollenzo. L’opera d’arte raffigura “il tempo nelle diverse stagioni della vita” e si trova lungo un sentiero panoramico, pedonale e ciclabile, denominato “gnomovia”, che attraversa ampie porzioni di terreni, vigneti e noccioleti di Langa.

La motivazione della menzione speciale parla di "originale ed innovativa opera d’arte lungo un percorso a misura di famiglia, che permette di vivere il suggestivo paesaggio viti-vinicolo delle Langhe con gli occhi di un bambino”.

Con la candidatura di questa “Fabbrica”, immersa nel suggestivo ed incantato paesaggio vitivinicolo delle Langhe, il Club per l’Unesco di Pollenzo ODV e l’associazione culturale Manganum intendono trasmettere "un messaggio di fiducia e di speranza in un momento così buio e travagliato della storia contemporanea, ancorché l’invito simbolico a riprendere il cammino per costruire un futuro di pace, preservando le generazioni future dal flagello della guerra".