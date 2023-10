Mondovì, con l'aperitivo in funicolare si apre il festival "Calici & Forchette"

Un aperitivo diverso dal solito per gustare dall’alto il territorio Monregalese con le bollicine di Alta Langa e i rossi di Dogliani.

Si è svolto per la prima volta oggi, venerdì 27 ottobre, l'aperitivo a bordo della funicolare di Mondovì, evento che idealmente inaugura il Festival "Calici & Forchette", che anticipa gli eventi di "Peccati di Gola".

I partecipanti, guidati dall’enologo Andrea Moser, decretato da Fortune uno dei 40 personaggi under 40 in grado di fare la differenza nel mondo enologico italiano hanno potuto degustare i vini delle cantine Monsignore e Pio Cesare, apprezzando il tramonto su Mondovì a bordo della fune.

Un evento molto apprezzato che è stato anticipato dai primi talk dedicati all'enogastronomia e al territorio, ospitati presso il Circolo di lettura di Piazza.



"Un momento di novità - ha commentato il sindaco, Luca Robaldo - che ci riempie di gioia e orgoglio ma anche di responsabilità. La

nostra città ha una storica importante, vogliamo trovare nuovo slancio con tutta la comunità culturale ed essere orgogliosi del nostro territorio, dobbiamo solo crederci fino in fondo. A noi monregalesi serve vedere la città con gli occhi di chi monregalese non è."

Con lo stesso entusiasmo e passione anche l'assessore alle manifestazioni, Alessandro Terreno ha accolto i partecipanti ai primi eventi: "Siamo molto felici che le iniziative che abbiamo proposto siano state apprezzate, prova ne è il tutto esaurito di molti appuntamenti, tra i quali quello al teatro sociale. Questa sera per la prima volta proponiamo anche un modo nuovo di vivere e vedere la funicolare, attraverso una degustazione di vini dell'Alta Langa, speriamo che questo sia l'inizio di un bel percorso di valorizzazione della nostra Città".

In serata il Circolo di lettura ha ospitato la cena di Gala con l'aperitivo di Leonardo Todisco, brand ambassador di Gin Engine. La cena, per 80 persone, è stata realizzata da quattro giovani chef piemontesi e liguri con wine pairing di vini del territorio e gin pairing con Engine.

Ecco i prossimi appuntamenti:

28 ottobre

Impara il vino

Ore 15:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00 - Portici Piazza e Museo della Ceramica

Uno spazio pensato per imparare a conoscere il mondo del vino: ogni ora sarà possibile fare una esperienza diretta di degorgement, e in seguito una degustazione guidata in piccoli gruppi per scoprire il mondo delle bollicine e dei vini del territorio, insieme ad esperti del settore ed enologi. A cura di Andrea Moser.

In collaborazione con Enosol

Evento su prenotazione, a pagamento



Tra tradizione e tutela del territorio

Ore 14:00 - Circolo di Lettura

L’amministrazione pubblica ha un forte ruolo nella tutela delle tradizioni di un territorio. Tradizioni che devono viaggiare verso il futuro, mantenendo radici e origini. E che devono essere in grado di diventare attrattiva per viaggiatori, imprese e cittadini.

Dialogheranno con Anna Prandoni: Luca Robaldo (sindaco di Mondovì); Vincenzo Bezzone (sindaco di Ceva); Roberto Salvatore (sindaco di Salmour); Paolo Dadone Marchisio (Stagionature Marchisio).

Evento aperto al pubblico

Realtà di Piemonte

Ore 15.00 - Circolo di lettura

Il Piemonte ha un ricco tessuto enogastronomico e sono tanti i giovani che stanno dando un contributo importante al settore, con sguardo curioso e passione. Un dialogo tra le aziende e i suoi protagonisti, in un territorio intriso di tradizione, ma che guarda con determinazione al futuro.

Dialogheranno con Giulia Salis: Federico Dutto (Lim Chocolate); Federica Boffa (Cantine Pio Cesare); Christian Costardi (Costardi Bros); Piero Nuvoloni Bonnet (Argalà); Fabrizio Racca (Fabrizio Racca Dessert).

Evento aperto al pubblico

Tra narrazione e nuovi idoli

Ore 16:00 - Circolo di Lettura

Il mondo digitale ha cambiato la narrazione sul cibo e sugli chef. In che direzione stiamo andando? Gli chef, dopo tanti anni di successo, riusciranno a mantenere il loro fascino sul grande pubblico? Ne parliamo con chi ha fatto del racconto del cibo una professione, tra tv e social media. Dialogheranno con Giulia Salis: Samanta Cornaviera, Tommaso Foglia, Sonia Peronaci, Verdiana Ramina, Stella Bellomo. Evento aperto al pubblico

Cucina, critici & Co.

Ore 17:00 - Circolo di Lettura

Il rapporto tra clienti e chef non è mai stato così complicato come in questo periodo. Aumenta la consapevolezza da parte delle persone comuni e vi è la necessità di un dialogo tra professionisti e pubblico, mediato anche dagli esperti in comunicazione e giornalisti. Dialogherà con Anna Prandoni: Roberta Schira

Evento aperto al pubblico

I Falsi miti: tra cultura e scienza

Ore 18:00 - Circolo di Lettura

Siamo sicuri di sapere cosa mettiamo nel carrello della spesa? Proviamo a sfatare miti e credenze, con l’aiuto di un agronomo che per passione fa il divulgatore. Dialogheranno con Giulia Salis: Daniele Paci

Evento aperto al pubblico

Aperitivo in degustazione

Ore 18:00 - Location storiche cittadine

È tempo di brindare con le bollicine e i vini del territorio: per gustare e comprendere. Ogni degustazione sarà condotta da enologi e giornalisti di settore, e sarà preceduta da una visita guidata delle grandi sale storiche della città.

LIBER - Etichette d’autore con Giambattista Marchetto ed Eugenia Torelli.I n degustazione i vini di Azienda Agricola Clerico Domenico, Cuvage, Poderi Luigi Einaudi, Francesco Bonzano.

Nuovo Teatro - Vini che fanno la storia, con Andrea Moser. Azienda vinicola Pio Cesare, Marcalberto. Attenzione: per l'accesso a questa location è necessario un abbigliamento comodo. (Biglietti esauriti)

Museo della Ceramica - Il vino a tavola: un matrimonio d’amore, con Samanta Cornaviera e Adua Villa. In degustazione i vini di Pecchenino, Ca’ Viola, Chionetti. Evento su prenotazione, a pagamento

A teatro con Arianna Porcelli Safonov

Ore 20:00 - 20:45 - Circolo di lettura

Una delle più ironiche attrici italiane, e la sua personalissima lettura del fenomeno enologico. “Vini Innaturali”. Arianna Porcelli Safonov A seguire, un brindisi con Langhe doc Arneis Blangè Ceretto.

Evento aperto al pubblico, su prenotazione

29 ottobre

Impara il vino

Ore 15:00 - 16:00 - 17:00 Portici Piazza e Museo della Ceramica

Uno spazio pensato per imparare a conoscere il mondo del vino: ogni ora sarà possibile fare una esperienza diretta di degorgement, e in seguito una degustazione guidata in piccoli gruppi per scoprire il mondo delle bollicine e dei vini del territorio, insieme ad esperti del settore ed enologi. A cura di Andrea Moser. In collaborazione con Enosol

Evento su prenotazione, a pagamento

Dialoghi di vino

Ore 15:00 - Circolo di Lettura

Qual è lo stato dell’arte del mondo del vino italiano? A che punto si trova? Lo scopriamo insieme a grandi esperti del settore, in un dialogo coinvolgente e serrato.Dialogheranno con Anna Prandoni: Andrea Moser e Roberta Ceretto

Evento aperto al pubblico

Vino e territorio

Ore 16:00 - Circolo di Lettura

Come si può raccontare un territorio? Discussione sulle buone pratiche di narrazione per le destinazioni turistiche e sviluppo del territorio in armonia con le vigne. Dialogheranno con Anna Prandoni: Adua Villa, Nicoletta Bocca, Giancarlo Gariglio, Antonio Costamagna, Cantine Bonaparte, Barbara Franco

Evento aperto al pubblico

Racconti di cibo

Ore 17:00 - Circolo di Lettura

Qual è il rapporto tra il mondo dell’editoria e quello del cibo? I libri servono ancora? Un momento dedicato a chiacchierare con chi tra libri e cibo trascorre la giornata. Dialogheranno con Anna Prandoni: Sara Vitali, Marisa Passera, Andrea Mattasoglio, Massimo Pellegrino

Evento aperto al pubblico

Cibo = Sostenibilità?

Ore 18:00 - Circolo di Lettura

Il cibo e il vino per molti aspetti sono causa della crisi ambientale. Ma guardando le cose sotto un altro punto di vista possono diventare il volano per un mondo più sostenibile. Quanto la tradizione può essere sostenibile? In un mondo che guarda sempre più a fonti alternative al cibo classico che conosciamo, come si pone lo sguardo dei produttori nei confronti del futuro e del pianeta? Come può diventare il cibo da causa a soluzione per un maggior rispetto del pianeta e del suo stato sociale ed economico? Dialogheranno con Anna Prandoni e Giulia Salis: Marco Poggianella, Serena Milano, Alessio Cicchini, Roberto Valbuzzi

Evento aperto al pubblico

Aperitivo in degustazione

Ore 18:00 - Location storiche cittadine

È tempo di brindare con le bollicine e i vini del territorio: per gustare e comprendere. Ogni degustazione sarà condotta da enologi e giornalisti di settore, e sarà preceduta da una visita guidata delle grandi sale storiche della città.

LIBER - Etichette d’autore con Giambattista Marchetto ed Eugenia Torelli. In degustazione i vini di Azienda Agricola Clerico Domenico, Cuvage, Azienda Agricola Carussin, Francesco Boschis.

Nuovo Teatro - Vini che fanno la storia, con Andrea Moser. Ca’ Viola, Poderi Einaudi, Ettore Germano. Attenzione: per l'accesso a questa location è necessario un abbigliamento comodo. (biglietti esauriti)

Museo della Ceramica - Il vino a tavola: un matrimonio d’amore, con Samanta Cornaviera e Adua Villa. In degustazione i vini di Pecchenino, Ca’ Viola, Poderi Einaudi.

Evento su prenotazione, a pagamento

EVENTI NELL'EVENTO

Libreria gastronomica

Durante tutto l’evento, al Circolo di Lettura, sarà allestita una libreria gastronomica a cura della Libreria Confabula e della Libreria Lettera 22.

Light gardening

Durante tutto l’evento, al Circolo di Lettura, sarà allestita la mostra Light gardening, del fotografo Giandomenico Frassi.​​“Queste fotografie sono un ritrovamento fortuito, una epifania, un inciampo, un caso fortunato. Sono gli imprevisti risultati della mia sbadataggine. Hanno a che fare con l’elaborazione del lutto, con il ritrovare un ordine dove ordine e bellezza sfuggono. Là dove le parole falliscono il conforto. Una pila dell’irrigatore scarica, un inverno senza pioggia e senza cura hanno fatto morire alcune piante del mio terrazzo. Ho potato e scavato e ho trovato queste immagini”.Il fotografo è anche l’autore delle immagini che caratterizzano gli allestimenti e la comunicazione del Festival, “Mondovì che mangia”.

La scienza è servita…L’arte e la cultura si uniscono ai sapori del territorio Sabato 28 - domenica 29 10.00 - 18.00 MuBec Museum - Piazza IV novembre 4

Il Liceo Vasco Beccaria Govone apre le sue porte a visitatori e curiosi con l’iniziativa “La scienza è servita”: un fine settimana in cui arte e cultura si uniranno ai sapori del territorio.Sabato 28 e domenica 29 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, studenti, docenti, personale scolastico e membri dell’Associazione Ex Allievi condurranno il pubblico alla scoperta del ricco patrimonio artistico del Chiostro e della Cappella del Liceo, tra i libri antichi della Biblioteca storica e il Museo del tempo. Un itinerario per condividere col territorio la ricchezza custodita tra le mura del Liceo Vasco Beccaria Govone.

Racconti Di-Vini

Da sabato 28 all'Antico Palazzo di Città

L’associazione Mondoviphoto presenta in una mostra le fotografie partecipanti al concorso “Storie, persone e paesaggi dietro ad un bicchiere di vino”, incentrato sulle molteplici attività che ruotano attorno al vino quali la vendemmia, la pigiatura dell’uva e le attività dei contadini nelle vigne. Il titolo della collettiva dei soci dell'associazione scelto quest'anno è invece Genius Loci, lo spirito dei luoghi: raccontare un luogo a scelta con quattro scatti che evidenzino sensazioni e sentimenti che si creano nel nostro animo. Sabato 28, dalle ore 17, apertura della mostra, presentazione di una personale di Franco Bussolino, fotografo torinese, e brindisi finale con i vini di Cantina Clavesana.

Cosa bolle in pentola?

Giovedì 26 - 18:00 Museo della Stampa

Ingredienti a km zero e tecniche fusion innovative, nei servizi per minori e famiglie. Giovedì 26 ottobre alle 18, al Museo della Stampa, Cooperativa Animazione Valdocco e Consorzio dei Servizi Sociali del Monregalese presentano Francesca Maci (formatrice docente di lavoro sociale e capostipite della family group Conference Italia) e Paola Turroni (scrittrice, social worker e presidente dell’associazione Advocacy voce e tutela dell’infanzia) in dialogo con Sara De Carli della rivista vita.it su come si può fare posto ai ragazzi e alle ragazze in situazione di vulnerabilità (insieme a chi conta per loro nella vita di tutti i giorni) ai tavoli dove si decide come proteggerli ….e perché funziona!

DOMANI APRE PECCATI DI GOLA (TUTTO IL PROGRAMMA QUI)