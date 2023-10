Nasce “Laboratorio Monviso” per costruire un futuro di inclusione in alle Po

È nato il progetto Laboratorio Monviso coordinato dall'Unione Montana dei Comuni del Monviso, che ne ha curato la candidatura ottenendone il finanziamento, in collaborazione con tre importanti soggetti attuatori del territorio, la Cooperativa Viso a Viso, la Cooperativa Sociale Armonia e la Cooperativa Caracol, proponendosi di migliorare la qualità della vita nella Valle Po.

Le attività previste dal bando Pnrr “Missione 5 Inclusione e Coesione” hanno preso il via con l’inizio dell’anno scolastico.

A fine settembre si è svolto un residenziale ad Ostana rivolto ai giovani tra i 13 e i 18 anni, che ha previsto tre giorni di attività, incontri ed esperienza in natura per coltivare la bellezza delle relazioni umane.

Dall'inizio della scuola è attivo TempoNatura, un laboratorio pomeridiano, curato dalla Cooperativa sociale Armonia, alla scoperta della natura e delle peculiarità della valle, che durerà tutto l'anno scolastico per i bambini di prima, seconda e terza della primaria di Paesana e Sanfront.

Mentre alla Scuola di O ad Ostana, oltre all'apertura ordinaria dal lunedì al venerdì, sono partiti i laboratori di musica e di teatro rivolti a tutti i bambini della valle a cui ci si può iscrivere telefonando alla Cooperativa Viso a Viso (349.8473679 oppure 335.7055564).

Laboratorio Monviso è un piano di azione pluriennale che si estenderà nei prossimi 24 mesi. Le attività previste dal progetto sono dedicate alle famiglie e prevedono l'attivazione di servizi educativi, culturali e sociali per favorire l'apprendimento e lo sviluppo delle competenze tra i giovani residenti e fornire supporto alle famiglie nella gestione e nell'organizzazione del tempo libero dei loro figli, soddisfare interessi e bisogni collettivi, in un'ottica di inclusione sociale e di esperienze condivise.

Le iniziative chiave sono: la Scuola di "O" suddivisa in tre iniziative formative con sede a Ostana, ovvero un asilo nido per i bambini da 0 a 3 anni, una scuola di musica per i più piccoli e laboratori teatrali per i bambini dai 0 ai 6 anni.

Inoltre la Portineria di Comunità, un luogo di incontro a Ostana, concepito come un presidio territoriale che eroga servizi e intercetta i bisogni della comunità, offrirà servizi a domicilio, ospiterà eventi e sarà aperto 20 ore alla settimana; Hub Monviso, un servizio che fornirà supporto educativo e formativo ai bambini e ragazzi fino a 12 anni, comprese attività per alunni con disabilità o in situazioni di disagio sociale e con sedi a Paesana e Sanfront; Hub Giovani di Valle, rivolto ai giovani tra i 13 e i 18 anni, questo servizio promuoverà la crescita, lo svago e la partecipazione attiva alla vita della comunità, incluso il supporto alle persone con disabilità ed avrà sede nevralgica a Paesana.

Grazie ai fondi del progetto si prevede inoltre l'acquisto di un pulmino elettrico a 9 posti per il trasporto sostenibile degli utenti non autonomi e l'allestimento di uno spazio accessibile nel Centro benessere di Ostana per servizi inclusivi per la disabilità.