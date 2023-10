Nel weekend arriva Boves Stregata: ecco come cambia la viabilità

Martedì 31 ottobre in piazza Italia torna "Boves Stregata". A partire dalle ore 18 il centro cittadino diventerà il teatro di una festa da paura con tanto di attori e spettacoli da brividi.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, saranno in vigore alcune modifiche alla circolazione e alla sosta, come di seguito meglio specificato:

- Dalle ore 07 del giorno martedì 31 ottobre alle ore 14 del giorno giovedì 2 novembre la sosta di tutti i veicoli è vietata, con previsione di rimozione forzata: in piazza Italia dalle fioriere compresi tutti gli stalli presenti dopo il monumento dei Caduti della Prima Guerra Mondiale.

- Dalle ore 07 del giorno martedì 31 ottobre alle ore 3 del giorno mercoledì 1 novembre:

la circolazione di tutti i veicoli è vietata in:

piazza Italia;

via Beppe Lerda;

via Ferruccio Ferrari;

via Ignazio Vian;

via T. Beraudo;

via Don G. Bernardi;

via Dott. Michele Risso;

piazza Borelli, ad eccezione del tratto congiungente corso Trieste a via Roma.

La circolazione e la sosta di tutti i veicoli è vietata dalle ore 14 del giorno martedì 31 ottobre alle ore 3 del giorno mercoledì 1 novembre 2023 in:

via Roma (dall’intersezione con via Ing. Capello all’intersezione con piazza dell’Olmo);

via Spirito Riberi;

via Santa Croce;

via Statuto;

via G. Marconi.

piazza Italia compreso il tratto congiungente piazza Garibaldi sino al numero civico 3 (Cavallo Salumeria)

Restano aperte alla circolazione ed alla sosta: via Cuneo, Corso Trieste e il tratto congiungente via Tecco a via Moschetti;

- Dalle ore 7 del giorno martedì 31 ottobre alle ore 3 del giorno mercoledì 1 novembre è istituito il senso unico di circolazione in via Moschetti dall’intersezione con Piazza Italia in direzione intersezione con via don Olivero;