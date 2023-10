Ognissanti e Commemorazione dei defunti: tutte le celebrazioni religiose a Bra

Come ogni anno, è intenso e variegato il quadro delle celebrazioni liturgiche a Bra, legato alla festa di Ognissanti e alla Commemorazione dei defunti, rispettivamente in calendario mercoledì 1° e giovedì 2 novembre.

In occasione di queste ricorrenze, come da tradizione, le volontarie vincenziane braidesi saranno presenti presso il sagrato delle chiese e davanti al cimitero, per una raccolta fondi a sostegno delle famiglie in difficolta della città.