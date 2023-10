Racconigi: una barriera ecologica contro i piccioni sul complesso di Santa Chiara

Continuano le attività del Comune di Racconigi per contrastare il problema dei piccioni: sono in corso in questi giorni nel complesso di Santa Chiara i lavori di posizionamento di una barriera ecologica, con l’obiettivo di tenere lontani i volatili, che, oltre a creare problemi dal punto di vista igienico-sanitario, hanno iniziato a nidificare nell’edificio. Oltre alla barriera sono previsti interventi di pulizia generale sulla facciata e all’interno della struttura.

Si tratta del primo di una serie di interventi che il Comune porterà avanti, in collaborazione con la Provincia di Cuneo, con l’obiettivo di mettere un freno alle problematiche legate alla presenza massiccia e invasiva di questi volatili in città.

Grazie alla collaborazione con il dottor Moreno Dutto, che sarà consulente del Comune nella gestione di questo problema fino al 2025, è in fase di realizzazione un’operazione di mappatura dei principali siti di nidificazione a Racconigi. Una volta individuate le aree a maggior criticità, il Comune porterà avanti interventi mirati nelle aree di proprietà Comunale, mentre, in caso di edifici privati, dialogherà con i proprietari in modo da trovare la miglior soluzione possibile al problema. Il dottor Dutto riceverà anche in municipio per dare la propria consulenza a tutti i cittadini che ne faranno richiesta.

Sono anche previsti degli incontri con gli agricoltori, in cui verranno spiegate le possibilità che Legge 157/92 mette a disposizione di chi ha fondi agricoli per affrontare la presenza invasiva di piccioni, oltre ad appuntamenti informativi aperti a tutta la popolazione.

Infine, verranno realizzati interventi sul viale alberato cercando soluzioni che siano congeniali per ogni singolo albero.