Riqualificazione dei piccoli comuni: l'Unione Montana Valle Varaita candida il progetto "Pascoliamo"

Più nello specifico, si prevedono diversi interventi a seconda della porzione di valle interessata. In alta valle sono stati progettati il miglioramento delle superfici pascolive già adibite a quella funzione, con il recupero della loro piena funzionalità attraverso il ripristino della superficie erbosa e la rimozione della vegetazione invasiva di tipo arbustivo per l’estensione delle superfici utilizzabili per il pascolamento del bestiame, e la sistemazione di alcuni tratti di viabilità pastorale di accesso agli alpeggi, senza modificazione dei tracciati, per il ripristino delle porzioni di sedime danneggiate da episodi di dilavamento delle acque. In media valle si prevede di intervenire per il recupero a pascolo di aree oggi non utilizzate perché interessate dallo sviluppo di boschi di invasione, con il diradamento della vegetazione arborea in conformità con i contenuti della pianificazione forestale vigente e approvata dalla Regione Piemonte. Su tutto il territorio di progetto di procederà poi al ripristino e alla realizzazione di punti di abbeverata per il bestiame, dotati di valvole per il risparmio idrico, alla razionalizzazione della sentieristica, con posa di recinzioni (cancelli, maniglie, picchetti) e di segnaletica per la delimitazione degli spazi individuando quelli ad uso esclusivo degli alpeggi e quelli a uso produttivo e turistico, alla dotazione degli alpeggi di strutture mobili per l'attività di caseificazione. Si prevede infine di predisporre piani pascolivi, comprensivi di linee guida comuni per la gestione degli alpeggi e attività di formazione rivolte alle imprese agricole, per coinvolgerle nelle azioni continuative di manutenzione finalizzate alla conservazione delle superfici oggetto di recupero.