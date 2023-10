Si presenta il libro “21 storie d’amore. La Bibbia come non te l’aspetti” della fossanese Maria Teresa Milano

“21 storie d’amore - La Bibbia come non te l’aspetti” (Sonda, pagg. 192, € 19,90) è l’ultimo libro di Maria Teresa Milano. Originaria di Cervere e fossanese da anni, Milano è dottore di ricerca in ebraistica, scrittrice e formatrice, insegna Ebraico allo Sti-Issr di Fossano.

L’associazione culturale l’Atrio dei Gentili presenterà il libro il 4 novembre (alle 17,30) nella ex chiesa del Gonfalone (Battuti Bianchi), in largo Camilla Bonardi a Fossano, alla presenza dell’autrice. Dialogherà con lei la teologa fossanese Stella Morra, docente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. La presentazione sarà inframmezzata dagli interventi musicali di Andrea Verza, alla tromba e al flicorno.

La Bibbia è una biblioteca di storie forti, di personaggi affascinanti, in cui trova riscontro tutta la gamma dei sentimenti umani. L’autrice ci racconta 21 di queste storie, con passione e competenza, a partire dalla lettura in lingua originale, con sensibilità contemporanea. Si tratta di storie che esplorano l’amore in tutte le sue sfumature: non ci parlano dell’amore romantico, ma di sentimenti e situazioni intense come la seduzione, la dedizione, la passione, il tradimento, il perdono, la violenza e il riscatto.