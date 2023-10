Si ripulisce il Parco di Montalupa in frazione Macellai a Pocapaglia

Domani sabato 28 ottobre si procederà a partire dalle ore 9 all’annuale giornata di pulizia del Parco di Montalupa in frazione Macellai di Pocapaglia.

I lavori di ristrutturazione sostenuti dalla Fondazione CRC con il bando Outdoor sono quasi terminati, ma la pulizia è necessaria per rifinire le bordature, togliere le infestanti, curare alcune finiture e dare l’impregnante ai pali di sostegno dei cartelloni. Si ipotizza di costruire ancora alcune panchine.

Inoltre si monteranno due tavoli per una migliore accoglienza e delle strutture in legno (lanterne) infisse in modo stabile nel terreno, che supporteranno apposite formelle multisensoriali per l’esplorazione e la conoscenza della flora e della fauna presenti nell’area verde, come sagome degli animali e foglie delle essenze arboree, utili nella pratica dell’Orientering.

Per questo e per tutti i lavori necessari si invitano i volontari a munirsi di attrezzature adatte. Al termine pranzo al sacco e un buon bicchiere di vino in compagnia. Per info e adesioni contattare: 338 46 28 615 oppure 335 57 87 415

La giornata è organizzata da Comuneroero ODV in collaborazione con SportAbili Alba, Ecomuseo delle Rocche Montà, Pro Natura Piemonte APS, Associazione Culturale 'Il Paese', Canale Ecologia ODV, Italia Nostra Onlus – Bra, Legambiente Langhe e Roero APS, Osservatorio per la Tutela del Paesaggio di Langhe e Roero Onlus, Comunità Laudato Sì – Bra.