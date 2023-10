Tante iniziative in biblioteca a Chiusa di Pesio per i mesi di novembre e dicembre

Il comune di Chiusa di Pesio in collaborazione con la biblioteca civica “E. Alberione” promuove per i mesi di novembre e dicembre una serie di iniziative e appuntamenti per tutte le età.

Venerdì 10 novembre dalle ore 20,45 torna l’”International Games Moth at library” il mese internazionale dei giochi in biblioteca con una serata in collaborazione con l’associazione White Rabbit dove si potranno provare i giochi da tavola della biblioteca e dell’associazione. La serata è aperta a tutti gli appassionati di ogni età, per i più piccoli è obbligatoria la presenza di un genitore.

Giovedì 16 novembre alle ore 21,00 sarà ospite la scrittrice e blogger torinese Enrica Tesio per presentare il suo ultimo libro “I sorrisi non fanno rumore” edito da Bompiani. La scrittrice racconta di adulti e di bambini, di elfi natalizi e e-mail dirette in Lapponia, di addii, di guai e d’amore, che ci racconta noi stessi, il nostro tempo veloce, le ipocrisie in cui troppo spesso stritoliamo i nostri desideri. Con il suo timbro inconfondibile Enrica Tesio scrive una fiaba metropolitana amara e dolce, capace di farci sorridere nel buio. Per organizzare al meglio la serata è necessaria la prenotazione del posto ed eventuale libro al numero 0171-735514 anche whatsApp.

Per quanto riguarda le attività per i pi piccoli due sono gli appuntamenti nell’ambito del progetto Nati per Leggere cui la biblioteca partecipa.

Sabato 11 novembre alle ore 10.30 presso il Complesso Museale Cav. Avena appuntamento con “A spasso con Nati per Leggere” rassegna del Sistema bibliotecario cuneese con il contributo della Fondazione Intesa San Paolo con una lettura dal titolo “La strega pasticcera” con la Compagnia del Melarancio. Per info e prenotazioni chiamare il numero 0171/734990.

Mercoledì 22 novembre alle ore 16,45 nell’ambito della settimana nazionale Nati Per Leggere si propone una lettura dal titolo “UNA FATTORIA DI BIBLIOTECA”. Cosa succede ultimamente in biblioteca che sempre più è animata da strani animali? Cani che perdono la coda, pulcini che chiacchierano troppo, mucche tristi…

Vieni a scoprirlo prenotandoti al numero 0171-735514. Lettura adatta dai 3 ai 6 anni.

Sabato 25 novembre in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” alle ore 10,00 sarà ospita la professoressa Valentina Pazè con il libro “Libertà in vendita” edito da Bollati e Boringhieri. Un'analisi appassionata delle forme di autosfruttamento cui assistiamo nelle nostre democrazie. E dell'ambivalente rapporto tra scelta e necessità che coinvolge il corpo della donne nelle economie di mercato contemporanee.

La mattinata prevede un momento di colazione a cura dell’associazione EquAzione ed è organizzata in collaborazione con l’associazione Mai+Sole.

Lunedì 4 dicembre alle ore 21,00 sarà ospite Roberto Cotroneo che presenterà il suo ultimo libro “La cerimonia dell’addio” edito Mondadori. Il libro racconta la storia di Anna e Amos, una coppia solida, con due figlie e una attività avviata in comune. Una mattina Amos è vittima di una amnesia. In un secondo momento scomparirà e per la moglie sarà l’inizio di una ricerca di verità sulla sua vita, sulla vita con il marito.

Un ricco calendario di iniziative che sono però soltanto l’aspetto più visibile di ciò che succede in biblioteca. Sono partiti e avviati i corsi di italiano per stranieri grazie all’apporto degli insegnanti volontari, i corsi di Tai Chi e Yoga e teatro per i più piccoli MiniMimi. L’attività di doposcuola con la cooperativa Proposta80 e il progetto Officina Collega-Menti e sono in partenza le attività di sostegno allo studio.

Per rimanere aggiornati su ciò che succede presso la biblioteca “E. Alberione” si possono seguire i canali social oppure iscriversi alla newsletter dell’ufficio turistico Valle Pesio inviano una mail a biblioteca.chiusadipesio@gmail.com .