Trecento bambini delle scuole dell'Oltregesso piantano alberi per far crescere il Bosco di Camilla [FOTO e VIDEO]

Trecento bambini delle scuole dell'Oltregesso, stamattina, hanno raggiunto il Parco fluviale di Cuneo per piantumare 11 alberi nel "Bosco di Camilla", un anfiteatro immerso nel verde in ricordo di una giovanissima donna che non c'è più ma che, grazie al suo amore per la vita e soprattutto per la natura, ha lasciato un'impronta che la sua famiglia, in particolare mamma Laura Lucchino, vuole che continui ad essere visibile.

In bici, a piedi, alcuni con gli autobus, in particolare gli studenti provenienti da Castelletto Stura, che afferiscono all'Istituto comprensivo di Borgo San Giuseppe, sono arrivati accompagnati da maestre e professori, scortati dalla Polizia Locale di Cuneo, dai volontari della Lilt e della Fausto Coppi.

Ad accoglierli un sole tiepido e un cielo limpido e luminoso, dopo tanti giorni grigi. "Succede ogni volta che facciamo qualcosa per Camilla", sorride Laura.

Qui l'arrivo dei 150 piccoli ciclisti

L'evento è stato organizzato dalla maestra di Bombonina Anna Isoardi. Un'idea condivisa e poi concretizzata con Laura Lucchino e con tutte le colleghe e i colleghi del Comprensivo, sostenuta dalla dirigente Anna Maria Anigello e dal Comune di Cuneo, in particolare dall'assessore all'Ambiente Gianfranco Demichelis. Presente anche Davide Lauro della Fausto Coppi e tanti volontari della Lilt.

In totale, stamattina sono stati piantumati 11 alberi, di cui due donati dalla Fausto Coppi, due dalla Lilt e gli altri 7 dalle scuole del Comprensivo, da Spinetta a Borgo Gesso fino a Madonna delle Grazie, Bombonina, Roata Canale e Castelletto Stura.

Alberi che, con gli altri 40 già piantati la scorsa estate, daranno vita al bosco di Camilla, in quell'anfiteatro che resterà sempre a memoria di una dei cinque ragazzi delle stelle di Castelmagno. Alberi che cresceranno, a beneficio di tutti, secondo il principio del "service learning" richiamato dalla dirigente Anigello: imparare facendo qualcosa di concreto che sia a beneficio di tutti.

Da Laura Lucchino alla maestra Isoardi, tutti hanno evidenziato la bellezza dell'iniziativa, che farà crescere uno spazio nato in memoria di una ragazza sensibile alle tematiche ambientali e innamorata degli alberi. I bambini cresceranno e potranno sempre tornare in quello che, anno dopo anno, diventerà un bosco, sapendo che è anche un po' loro. Cresceranno i bambini e cresceranno gli alberi, restando un segno tangibile di ciò che Camilla è stata e ha contribuito, grazie all'impegno e all'entusiasmo di tante persone che l'hanno conosciuta e amata, a costruire.