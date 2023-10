Tutti gli appuntamenti di novembre a Bra

Art & Food

IN CORSO // FINO AL 12 NOVEMBRE

Palazzo Mathis

Prosegue fino al “Art & Food”. Questa mostra, curata da

Gianfranco Schialvino, costituisce la più completa tra le rassegne di

incisioni che si sono tenute in Italia durante il 2023 e vede esposta

una settantina di opere di notevole qualità realizzate con le modalità

più diverse. Le opere esposte strizzano l’occhio al mondo del cibo, in

un connubio tra arte e food in grado di soddisfare tutti i sensi. La

mostra è visitabile gratuitamente secondo il seguente orario: dal

giovedì al lunedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. Maggiori

informazioni chiamando il numero 0172-438185 o scrivendo a

turismo@comune.bra.cn.it.



Il mondo in piccolo

IN CORSO // FINO AL 19 NOVEMBRE

Museo Craveri

Gli erbari e i repertori contemporanei dell’artista torinese Andrea

Guerzoni, tra cui collage, fotografie, campioni naturali e disegni, in

dialogo con le collezioni permanenti del museo. “Il mondo in piccolo”

documenta la connessione dell’artista con il mondo naturale e con le

storie di personalità esemplari e anticonvenzionali del passato, in

particolare naturalisti e grandi viaggiatori, come Kumagusu Minakata,

Clarence Bicknell, Philipp Franz von Siebold e Federico Craveri.



Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

4 NOVEMBRE // DALLE ORE 11

Piazza Roma

Tradizionale commemorazione per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle

Forze Armate. Dopo la deposizione delle corone d’alloro ai cippi

cittadini, in programma a partire dalle 8 del mattino, alle 11 è

previsto il ritrovo presso il monumento ai Caduti presente in piazza

Roma. Qui si terrà la consueta cerimonia con l’intervento delle

autorità, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni

combattentistiche e d’arma cittadine e con l’intervento della Banda

musicale “Giuseppe Verdi” di Bra.



Archivio d’infinito

5 NOVEMBRE // ORE 15,30

Museo Craveri

In occasione della mostra “Il mondo in piccolo”, visitabile fino al 19

novembre, l’artista Andrea Guerzoni e Elena Petricola, storica e

archivista (presidente Archivio delle donne in Piemonte, Torino)

dialogheranno con Rino Brancato, coordinatore scientifico del Museo

Craveri e Jenny Rinaudi, responsabile dell'archivio storico. L'incontro

ruoterà attorno al mondo degli archivi, delle collezioni e degli erbari,

in relazione alla pratica artistica di Guerzoni e ai suoi autori di

riferimento.



Sacred Concert - Duke Ellington

5 NOVEMBRE // ORE 17

Teatro Politeama G. Boglione

I concerti sacri di Duke Ellington sono tre suite di musica religiosa

scritta per big band, solisti (vocale e strumentale), coro gospel e

ballerini di tip tap, scritta e registrata dal pianista, compositore e

leader della big band americana Duke Ellington negli ultimi dieci anni

della sua vita.

Con la partecipazione del direttore della Fondazione Fossano Musica Big

Band, Sergio Chiricosta, del direttore del coro Maestro Livio Cavallo,

della voce solista, Chiara Rosso e della formazione vocale-strumentale

Ensemble del Giglio. Ingresso gratuito, prenotazioni sul sito

fondazionefossanomusica.it



I lunedì in biblioteca

6 NOVEMBRE // ORE 17

Biblioteca Civica Giovanni Arpino

Ogni lunedì appuntamento in biblioteca con le letture ad alta voce

dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni. Ingresso gratuito, non è richiesta

la prenotazione. Maggiori informazioni chiamando lo 0172-413049 o

scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it. In questo appuntamento,

protagonista il draghetto imbranato Zog con l’Associazione Culturale

DonChisciotteSiamoNoi. L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto

“Raccontiamoci storie”, realizzato grazie al sostegno di Fondazione CRC.



Magic English

11 NOVEMBRE // ORE 10 – ORE 11

Biblioteca Civica Giovanni Arpino

Nella Sala Bambini della biblioteca un nuovo incontro con “Magic

English: letture e giochi in inglese”. Due le fasce orarie: alle ore 10,

dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni, e alle 11, per i partecipanti dai 7

agli 11 anni. L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto

“Raccontiamoci storie”, realizzato grazie al sostegno di Fondazione CRC.



I lunedì in biblioteca

13 NOVEMBRE // ORE 17

Biblioteca Civica Giovanni Arpino

Ogni lunedì appuntamento in biblioteca con le letture ad alta voce

dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni. Ingresso gratuito, non è richiesta

la prenotazione. Maggiori informazioni chiamando lo 0172-413049 o

scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it. In questo appuntamento, il tema

proposta dai Nasi Rossi dell’Associazione Arcobaleno Vip Alba-Bra è “Le

nuvole”. L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto “Raccontiamoci

storie”, realizzato grazie al sostegno di Fondazione CRC.



Rebel Bit Concert

17 NOVEMBRE // ORE 21

Teatro Politeama G. Boglione

I Rebel Bit sono un innovativo gruppo vocale di Cuneo, noto al grande

pubblico per la partecipazione a Italia’s Got Talent nel 2021. Nel corso

degli anni hanno preso parte ad alcuni dei più importanti festival di

settore (tra questi, Los Angeles a cappella festival, Boston Sings e

molti altri). Dal 2023 compongono la direzione artistica di “Vocalmente

- A cappella festival” di Fossano. La serata è promossa e fortemente

voluta da A.I.D.O. Sezione Provinciale di Cuneo e Gruppo Comunale di

Bra, unitamente ad A.V.I.S. Gruppo di Bra, connubio sinergico per

sensibilizzare al dono a favore del sociale e della comunità. Ingresso

gratuito. Prenotazione attraverso le mail cuneo.provincia@aido.it o

avisbra70@gmail.com



Le concerie braidesi tra il XIX e il XX secolo

18 NOVEMBRE // ORE 9,30

Museo Craveri

Conferenza sulla storia e la tradizione conciaria di Bra, attraverso la

“vecchia guardia”, la Conceria Novella, e le altre realtà braidesi. A

cura del relatore Francesco Bonamico. Per info: 0172.412010 ( -

dalle ore 8,30 alle ore 12) e craveri@comune.bra.cn.it



I lunedì in biblioteca

20 NOVEMBRE // ORE 17

Biblioteca Civica Giovanni Arpino

Ogni lunedì appuntamento in biblioteca con le letture ad alta voce

dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni. Ingresso gratuito, non è richiesta

la prenotazione. Maggiori informazioni chiamando lo 0172-413049 o

scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it. Il tema della lettura sarà “La

spesa della strega”, con l’Associazione Officine Zeta. L’iniziativa si

svolge nell’ambito del progetto “Raccontiamoci storie”, realizzato

grazie al sostegno di Fondazione CRC.



Multivisione e poesia

24 NOVEMBRE // ORE 21

Teatro Politeama G. Boglione

In occasione dei trent’anni della Multivisione a Bra, al Teatro

Politeama è in programma una serata di proiezioni dal titolo

“Multivisione e poesia”, a cura dello studio Immaginare di Roberto

Tibaldi (www.immaginare.it). Ingresso gratuito. Per informazioni e

prenotazioni, contattare l’Ufficio Cultura e Manifestazioni (0172 430185

e turismo@comune.bra.cn.it) o Studio Immaginare (0172412950 –

3356478298).





Bibliobebè e Mercatino del libro usato

25 NOVEMBRE // ORE 10 - ORE 11

Biblioteca Civica Giovanni Arpino

Nella Sala Bambini della biblioteca, un nuovo appuntamento con

Bibliobebè, le letture ad alta voce dedicate ai piccoli dai 9 ai 36

mesi, seguite da un laboratorio creativo. Alle 10 l’incontro “Piccolo

albero” è dedicato ai bambini della fascia 9-18 mesi, mentre alle 11 la

fascia 19-36 mesi potrà partecipare all’incontro “Chi ha rubato le

foglie?”. L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto “Raccontiamoci

storie”, realizzato grazie al sostegno di Fondazione CRC. Nel corso

della stessa mattinata, nell’atrio, si svolgerà anche il Mercatino del

libro usato (ore 9-12).



Aspettando il Natale

25 NOVEMBRE // ORE 16

Museo Craveri

In occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, il

museo Craveri organizza un laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni

volto a creare degli addobbi natalizi con materiale riciclato: un regalo

anche l’ambiente. Ingresso via Craveri, 13

Il costo di partecipazione è di 5 Euro. Prenotazione obbligatoria entro

giovedì 23 novembre telefonando al numero 0172 412010 o inviando una

mail a craveri@comune.bra.cn.it. Durata del laboratorio: un’ora e mezza.

Non è obbligatoria la presenza dei genitori.



I lunedì in biblioteca

27 NOVEMBRE // ORE 17

Biblioteca Civica Giovanni Arpino

Ogni lunedì appuntamento in biblioteca con le letture ad alta voce

dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni. Ingresso gratuito, non è richiesta

la prenotazione. Maggiori informazioni chiamando lo 0172-413049 o

scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it. L’Associazione Voci di Mamme

propone come tema “Il ballo delle foglie”. L’iniziativa si svolge

nell’ambito del progetto “Raccontiamoci storie”, realizzato grazie al

sostegno di Fondazione CRC.



“Otello”

30 NOVEMBRE // ORE 21



Teatro Politeama G. Boglione

di William Shakespeare, diretto e interpretato da Jurij Ferrini

Un matrimonio segreto fra un maturo alto ufficiale di colore e la

giovane figlia di un importante senatore nelle grazie del governo di una

qualche potenza occidentale, proprio la notte prima di partire per una

guerra lontana… sono le premesse che – estrapolate dal loro contesto

storico originale – permettono di avvicinare prospetticamente questa

vicenda alla nostra falsa coscienza occidentale e costituiscono uno

straordinario materiale per un lucido ed appassionante esame del viaggio

a ritroso e contro natura (come si risalisse la corrente di un fiume) da

un infinito oceano d’amore fino alle fonti d’odio più puro; dal mare di

luce che è la vita di ogni essere umano alla più spaventosa delle

tenebre, quella della morte; dalla prosperosa pace in cui avrebbe senso

restare, alla furiosa guerra che ha sempre segnato il destino di donne e

uomini.

I singoli biglietti sono acquistabili a partire dal 27 novembre il

lunedì pomeriggio, dalle 16 alle 19, al botteghino del teatro in piazza

Carlo Alberto 23, oppure su www.ticket.it. Info presso l’Ufficio

Cultura e Manifestazioni allo 0172-430185, mail:

turismo@comune.bra.cn.it.







