Vaccinazione anti-influenzale e anti-Covid19: nuovi appuntamenti nei comuni dell’Asl Cn2

La campagna vaccinale dell’Asl Cn2 contro l’influenza stagionale e il Covid19, entrata nel vivo il 16 ottobre, si arricchisce ora in molti paesi del territorio con nuovi appuntamenti dedicati.

Ciò è possibile grazie all’impiego dell’ambulatorio mobile della Fondazione Ospedale Alba-Bra, che permetterà a chi lo desidera di ricevere una o entrambe le vaccinazioni nei seguenti comuni e orari:

MONCHIERO, 8 novembre ore 9-12 (via Borgonuovo / fronte Farmacia)

LA MORRA, 23 novembre ore 10-12 (piazza V.Emanuele 4 / nei pressi della Sala Multimediale comunale)

CORTEMILIA, 24 novembre ore 10-13 (via Divisioni Alpine / Casa della Comunità)

BOSSOLASCO, 1° dicembre ore 10-12 (corso Paolo Della Valle / davanti Sede Distretto)

BENEVELLO, 6 dicembre ore 9-15 (via Scuole / Centro Polifunzionale)

RODDINO, 14 dicembre ore 9-13 (centro paese)

Si ricorda che entrambe le vaccinazioni sono fortemente raccomandate per le persone di età superiore a 60 anni e per tutte quelle persone che, per le proprie condizioni personali, presentino un maggior rischio di andare incontro a complicanze nel caso contraessero la relativa malattia o per le quali, vista la funzione che svolgono, un loro contagio risulterebbe potenzialmente pericoloso per i soggetti fragili con cui interagiscono o dannoso per la gestione di servizi indispensabili.

I nuovi appuntamenti vaccinali si affiancano all’attività dei Medici di Medicina Generale, presso cui è sempre possibile vaccinarsi previo appuntamento, e alle giornate organizzate presso i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL CN2 di Alba e Bra. Orari e metodologie di accesso sul sito dell’ASL CN2:

https://www.aslcn2.it/campagna-vaccinale-2023-influenza-stagionale-e-covid-19/

Non sono presenti controindicazioni alla somministrazione concomitante (o a qualsiasi distanza di tempo) dei vaccini anti-Covid19 con i vaccini anti-influenzali e con un altro vaccino del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, fatte salve eventuali specifiche indicazioni d’uso. Sull’ambulatorio mobile sarà possibile, per chi lo desidera, ricevere i due vaccini in cosomministrazione.

“Desidero ricordare a tutti quanto sia importante vaccinarsi contro l’influenza e il Covid19, soprattutto per chi appartiene alle categorie più fragili o per chi, per motivi famigliari o di lavoro, è a contatto con questa tipologia di persone”, dichiara Laura Marinaro, direttore sanitario dell’Asl Cn2. “Vaccinarsi non serve solo a tutelare noi stessi ma è anche un atto di protezione e rispetto verso chi è più vulnerabile”.

“Un grazie alla Fondazione Ospedale Alba-Bra per aver messo a disposizione l’Ambulatorio Mobile e un grazie ai Medici di Medicina Generale che, con la propria attività, sono da sempre il primo riferimento dei cittadini e sanno rispondere pazientemente ai loro dubbi e alle loro domande”, prosegue Massimo Veglio, direttore generale dell'ASL CN2.

“Il mio particolare invito a tutti è quello di ricambiare la dedizione di questi medici con il rispetto che giustamente essi meritano: si sono verificati diversi casi di persone che non si sono presentate all’appuntamento prenotato per la vaccinazione con il proprio medico: un atteggiamento che, oltre ad essere irrispettoso dell’altrui lavoro, provoca uno spreco di denaro pubblico non indifferente. I vaccini anti-Covid19 sono offerti gratuitamente ma devono essere preparati in anticipo per la singola somministrazione: non presentarsi equivale a mandare sprecate dosi preziose, che potrebbero essere destinate ad altri utenti bisognosi”.