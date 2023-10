In aula le dichiarazioni spontanee del gioielliere: "Mi dispiace per tutto, ho avuto paura di morire"

“Mi dispiace per tutta questa situazione. Mi dispiace per la situazione che stiamo vivendo, per le persone che sono venute a mancare”.

Con queste parole si sono aperte le dichiarazioni spontanee che questa mattina, venerdì 27 ottobre, Mario Roggero ha deciso di rendere davanti alla corte d’assise del tribunale di Asti, tornata a riunirsi sotto la presidenza del dottor Alberto Giannone nell’udienza che, chiusa nel luglio scorso l’istruttoria dibattimentale, prevede ora la requisitoria del pubblico ministero Davide Greco e gli interventi di difesa e parti civili.