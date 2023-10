Dai familiari dei rapinatori uccisi richieste di provvisionali per 2,8 milioni di euro

Sono tredici i familiari tra quelli di Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino, i due rapinatori uccisi a colpi di pistola da Mario Roggero, che hanno deciso di costituirsi parte civile nel procedimento a carico del gioielliere, ora chiamato a rispondere della loro morte in tribunale. Oltre a loro, ad essersi costituito c’è anche il terzo uomo sopravvissuto, Alessandro Modica, che attualmente sta scontando la pena di 4 anni e 10 mesi patteggiata per la rapina messa a segno alla gioielliera di Gallo Grinzane il 28 aprile 2021.

Dopo la requisitoria del pubblico ministero Davide Greco, che ha formulato una richiesta di condanna per l’imputato a quattordici anni di carcere (LEGGI QUI), è stata la volta degli avvocati dei familiari delle vittime. Le richieste di provvisionali ammontano complessivamente a 2.886.108 euro.

“Alessandro Modica ha visto morire davanti a sé due persone. Ha vissuto un trauma. È l’unico superstite di questa ‘mattanza’": con queste parole l’avvocato Carla Montarolo ha rassegnato le proprie conclusioni alla Corte. "La parte più consistente del danno è quello psicologico, non quello biologico. Modica era in macchina e Roggero ha tentato di ucciderlo: il primo colpo esploso, che ha spaccato il finestrino dell’auto, era in realtà diretto a lui. Per pochissimo l’ha mancato. E poi ne ha esploso un altro, gratuitamente, ferendolo alla gamba. Modica sta pagando con il carcere per quello che ha fatto”.





“Ogni vita è protetta dalla legge - così è iniziata l’arringa dell’avvocato Marino Careglio per la famiglia Spinelli -. Andrea aveva commesso un brutto reato, quello di rapina. Ed è stato giustiziato da Mario Roggero che gli ha sparato al fianco mentre tentava di salire sull’auto in fuga. E quando Spinelli si è accasciato a terra, l’imputato l’ha pestato con la suola delle scarpe come si pestano gli scarafaggi. Spinelli è stato condannato alla pena capitale. E come ci raccontano i familiari, era una persona capace di dare e ricevere amore”.

Persone offese, la mamma, il fratello, la sorella, la convivente e la figlia.





“Il dolore per la perdita di mio figlio, rende impossibile la sopportazione della mia vita stessa”. Questa una parte della lettera letta dall’avvocato Angelo Panza per la famiglia Mazzarino. “Dal video si vede Mazzarino uscire dalla gioielleria con le mani libere – ha proseguito -. Quando sta per salire in macchina Mario Roggero lo raggiunge alle spalle e gli spara colpendolo al cuore, uccidendolo. Poi, gli punta di nuovo la pistola alla testa e preme il grilletto. Ma i colpi erano finiti”.

Persone offese per la famiglia Mazzarino, i due fratelli, la sorella e la mamma.





Quanto alla compagna e ai due figli minori dell’uomo, l’avvocato Giuseppe Caruso ha parlato di “un danno che va aldilà del patimento e del crudo dolore. I bambini non potranno crescere con un padre. Giuseppe era molto legato ai figli come si intuisce anche dalla lettera scritta dalla figlioletta che recita ‘ sei il papà migliore del mondo. Ti voglio bene’”.





Le conclusioni presentate da tutte le parti civili hanno avuto ad oggetto la richiesta di corresponsione da parte dell’imputato di una provvisionale, che per alcune persone offese sia immediatamente esecutiva. Quanto al risarcimento del danno, è stato richiesto di rimettere tutto di fronte al giudice civile. (FOTO) Sull’ipotesi che la condotta di Roggero possa essere inquadrata come legittima difesa, l’avvocato Giulia Mondino l’ha escluso: “l’imputato non ha agito in base a un’erronea rappresentazione della realtà”.

Alla prossima udienza, già in calendario per il cinque novembre, si ascolterà l'avvocato Dario Bolognesi per Mario Roggero.