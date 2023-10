Gruppo Gino ha promosso la Sicurezza Stradale con un Corso di Guida Sicura presso KartPlanet di Busca

Gruppo Gino ha inserito un nuovo tassello nell'ambito del suo impegno per la Responsabilità Sociale d'Impresa (Corporate Social Responsibility, CSR): un corso di guida sicura che si è tenuto mercoledì 25 ottobre 2023 presso KartPlanet di Busca. Questo corso ha avuto come obiettivo la promozione della sicurezza stradale e fornire ai partecipanti competenze essenziali per affrontare le sfide delle strade in modo responsabile.

Il corso in questa edizione è stato promosso anche da CONFARCA Cuneo - Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici – e sono state coinvolte circa 60 tra autoscuole e studi di consulenza.

I Corsi di Guida Sicura sono un’esperienza coinvolgente: un percorso formativo e dinamico, completo e gratificante, che non vanno solo a migliorare la propria sicurezza e qualità di guida, ma anche simulando le situazioni limite di “Guida Negativa”, e cioè il controllo della vettura in caso di emergenza, ed esercitandosi nella “Guida Positiva”, imparando attraverso la guida in pista a prevenire situazioni critiche.

Il corso è stato omaggiato a 30 ragazzi meritevoli ed è stato erogato come parte dell'impegno continuo del Gruppo Gino a contribuire positivamente alla comunità locale e alla promozione di una maggior consapevolezza e capacità di controllo del veicolo.

Questo episodio si è indirizzato ai neopatentati, che si sono distinti per i loro risultati scolastici ed universitari, come premio per il loro impegno e dedizione.







Il General Manager di Gruppo Gino, Alessandro Gino, e tutti gli attori coinvolti, sono stati fieri di riscontrare una così forte ed interessata partecipazione. Gruppo Gino invita tutti i neopatentati a contattare le sue concessionarie per avere più informazioni su futuri eventi e corsi di guida sicura.







Per rimanere sempre aggiornati sulle nostre attività e per tutte le novità: www.youngclub.ginospa.com

e sui nostri canali social @gino_young_club