L'importanza delle soluzioni tecnologiche nel settore Food and Beverage

Quello del Food and Beverage è attualmente uno dei settori più dinamici e, si potrebbe dire, anche più competitivi. Ricordiamo che con tale espressione inglese si fa riferimento a quell’ampio settore relativo alla produzione, alla distribuzione, alla vendita e al consumo di cibi e bevande.

Oggi, come mai prima, i consumatori richiedono, per quanto riguarda questo settore, cibi e bevande di qualità, servizi efficienti, sicurezza alimentare e attenzione alla sostenibilità. In questo quadro che, come si può facilmente intuire, è particolarmente complesso, una grandissima importanza è rivestita dalle soluzioni tecnologiche, espressione quest’ultima molto generica all’interno della quale rientrano una vasta gamma di dispositivi e apparecchiature, dai software per la gestione degli ordini o dalle soluzioni di elettronica per gelateria a quelle per la tracciabilità alimentare e così via.

Tecnologia e sicurezza alimentare

Partiamo dalla sicurezza alimentare dal momento che si tratta di una priorità assoluta del settore Food and Beverage. In questo ambito le soluzioni tecnologiche possono davvero risultare decisive. Per esempio, è fondamentale il ricorso a dispositivi elettronici per la regolazione della temperatura di esercizio di frigoriferi, di tavoli refrigerati, di vetrine refrigerate ecc. Una corretta conservazione degli alimenti è fondamentale per evitare contaminazioni e sprechi di cibo.

Esistono poi soluzioni che controllano le temperature di cottura, l’umidità e altri parametri consentendo un livello qualitativo degli alimenti elevato e anche un buon controllo dell’uso di energia.

Nell’ottica della sicurezza, un ruolo di notevole importanza è anche quello delle soluzioni per la tracciabilità che consentono di verificare l’origine dei prodotti, i processi produttivi, la catena del freddo ecc. garantendo la massima sicurezza per i consumatori.

Va anche puntualizzato il fatto che una migliore gestione degli sprechi è sicuramente di grande importanza nell’ottica della sostenibilità ambientale.

Soluzioni tecnologiche per aumentare l’efficienza operativa

In un settore competitivo come quello del Food and Beverage l’efficienza operativa ha un ruolo cruciale. In quest’ottica è fondamentale prendere in considerazione soluzioni che consentono di ottimizzare i tempi e che permettono anche un risparmio economico nel medio-lungo termine: robot da cucina, piani di cottura a induzione, apparecchiature per automatizzare determinati processi ecc. Risparmiare tempo per determinate operazioni consente di lasciare più spazio alla creatività, un fattore sicuramente da non sottovalutare nel settore alimentare e della ristorazione.

Soluzioni per la distribuzione automatica

Nell’ambito Food and Beverage non vanno trascurate le soluzioni per distribuzione automatica di cibi e bevande che, in determinati contesti, consentono un’erogazione del prodotto che si caratterizza per efficienza e igiene dal momento che minimizza i rischi legati alla manipolazione degli alimenti.

Le app per la prenotazione e gli ordini

Sempre più comuni sono le app che i consumatori possono sfruttare per le prenotazioni nei ristoranti oppure per ordinare del cibo a domicilio. Si paga forse in termini di contatto umano, ma è altrettanto vero che in determinate situazioni sono soluzioni particolarmente efficienti e comode. Peraltro queste app consentono anche delle analisi avanzate che permettono ai ristoratori di conoscere in modo approfondito le preferenze dei clienti consentendo loro una maggiore personalizzazione dell’offerta.