Ritorna la Giornata Mondiale del Risparmio: Beppe Ghisolfi ospite di Francesco Profumo

L'evento è molto atteso dai massimi rappresentanti del settore creditizio e degli enti di origine bancaria, anche in considerazione del particolare periodo che coincide con il varo della proposta di manovra economica per l'anno successivo e con provvedimenti che potrebbero impattare, in maniera diretta o indiretta, sia sul risparmio diffuso delle famiglie, sia sull'operatività delle istituzioni operanti nel credito e nelle erogazioni derivanti dal livello della redditività e della profittabilità delle banche retail e di secondo livello commerciale.

La giornata del risparmio, quest'anno avviene in una contingenza di intensi dibattiti, dominati dalla decisione governativa di istituire la tassa sugli extra profitti del settore bancario - infine mitigata dalla modifica normativa che ha permesso ai singoli istituti di credito di optare non per il versamento del tributo bensì per la devoluzione degli utili eccedenti, a norma di legge, a riserva patrimoniale e quindi a incremento del patrimonio netto - e dalla più recente misura, inclusa nel disegno di legge di stabilità e di bilancio, volta a escludere dal calcolo dell'indicatore ISEE la quota di ricchezza familiare corrispondente al possesso e alla titolarità dei BTP. Va ricordato che l'abbassamento dei requisiti ISEE consente a un maggior numero di persone e di famiglie l'accesso a una serie di prestazioni e di servizi pubblici gratuiti o agevolati.