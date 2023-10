DL Caivano, Bergesio, Lega: “Con la Lega tuteliamo il futuro dei nostri giovani e la sicurezza delle comunità”

“Provvedimento necessario e non più rinviabile, volto, dopo i drammatici fatti di Caivano, a tutelare il futuro dei nostri giovani e la sicurezza delle nostre comunità”.

Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega - Salvini Premier) commenta il DL Caivano. Stamani l’aula del Senato, con 90 voti a favore e 45 contrari, ha votato la fiducia al decreto, che contiene misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile.

“Approvate le proposte di emendamento formulate dalla Lega, con attenzione particolare all’istituzione, come abbiamo chiesto con forza, di un Osservatorio sulle periferie italiane, con il compito di monitorare le condizioni di vivibilità e decoro delle periferie di tutti i Comuni, per provvedere ad una riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, promuovendo e incentivando azioni volte alla prevenzione della criminalità e alla promozione della cultura della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni”, afferma Bergesio.

“Incluse anche le proposte della Lega su pene più severe per gli spacciatori, sequestro di ogni strumento, auto e bici incluse, utilizzato nelle azioni criminose, stop alla sospensione condizionale della pena per chi, dopo la diffida del questore, venga sorpreso nei pressi di scuole e luoghi pubblici. Ma anche sanzioni pesanti per chi non comunica le generalità degli stranieri che ospita alla Polizia. Con la Lega si passa dalle parole ai fatti”, continua il parlamentare cuneese.

Si tratta di una stretta dura in tema di criminalità organizzata ed elusione scolastica”, dice ancora Bergesio, che elenca i punti chiave del provvedimento, a partire dal Daspo urbano ai ragazzi: “Viene abbassata da 9 a 6 anni la pena massima per procedere con il fermo, l’arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per delitti non colposi. Inoltre anche ai ragazzi dai 14 anni in su d’ora in poi potrà essere applicato il “Daspo Urbano”, che impedisce l’accesso a specifiche zone della città. E chi possiede droghe con intenti di spaccio potrebbe vedersi negato l’accesso a locali ed esercizi pubblici”.

Su armi e droghe: “Il porto abusivo di armi subisce un inasprimento delle pene”, dice il Senatore della Lega, che aggiunge: “Maggiore responsabilità anche ai genitori: in casi gravi, come l’associazione mafiosa o il traffico di droghe da parte di un minorenne, il Tribunale può revocare la patria potestà. I genitori potrebbero inoltre affrontare pene detentive fino a 2 anni per l’abbandono scolastico dei figli”.

Ancora, conclude il Senatore Bergesio: “Chi è vittima di reati online, può ora richiedere l’oscuramento delle proprie immagini da internet. Per contrastare il fenomeno della violenza giovanile e delle baby-gang, sono state modificate le norme di prevenzione personale dell’avviso orale estendendole anche ai minorenni a partire dai 14 anni e l’ammonimento del questore viene esteso anche ai minorenni di età compresa tra i 12 ed i 14 anni per reati con pena non inferiore a 5 anni”.