Mondovì, al "Caffè sociale" la raccolta firme di Unione Popolare per il salario minimo

La raccolta firme di Unione Popolare per chiedere un salario minimo di 10 euro all’ora prosegue anche a Mondovì. Si potrà firmare per la legge di iniziativa popolare venerdì 3 novembre, dalle 16 alle 20, presso il Caffè Sociale di Mondovì, in Piazza Franco Centro 1, oltreché in tutti i Comuni nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

La nostra proposta prevede un salario minimo orario di 10 euro agganciati all’inflazione e senza oneri per lo Stato: a pagare saranno le imprese e non sarà lo Stato a coprire l’aumento salariale.

Come Unione Popolare della Provincia di Cuneo però non ci stiamo limitando a questa importante proposta di legge; stiamo anche facendo un’inchiesta sul mondo del lavoro di oggi, tramite un questionario anonimo che si può compilare a questo indirizzo: https://tinyurl.com/2p8rb6pm.

Chiediamo a tutte e tutti di darci una mano per raccogliere il maggior numero di firme e per compilare il questionario. Siamo pienamente consapevoli di cosa sia il lavoro oggi per molte persone: precario, sottopagato, sfruttato, le nuove tecnologie che ci rendono eternamente reperibili, lavoro nero, finte partite IVA, ecc.

Tramite la nostra inchiesta vogliamo conoscere meglio il mondo del lavoro, in particolare giovanile, nella nostra provincia e la percezione che si ha di esso. Con l'obiettivo non solo di fare statistiche ma di mettere in rete storie di donne e di uomini, di lavoratrici e di lavoratori, per iniziare a riprendere coscienza di noi, dei nostri diritti, dei nostri bisogni, dei nostri tempi di vita.

Unione Popolare - Provincia di Cuneo