Alunni di Annecy ospiti dei loro coetanei del Comprensivo di Venasca e Costigliole Saluzzo

Esperienza indimenticabile per l’Istituto comprensivo di Venasca-Costigliole Saluzzo, che la settimana scorsa è stato protagonista del programma Europeo Erasmus+ dedicato alla mobilità studenti.

Dal 15 al 19 ottobre 24 alunni delle classi 3 A di Sampeyre e 2 A di Venasca hanno accolto i loro corrispondenti del Collège La Salle di Pringy-Annecy, in Alta Savoia, vivendo con loro quattro giornate di scambio nell’ambito del progetto “Musique et châteaux: Piémont et Haute Savoie se rencontrent bientôt".

Il progetto è reso possibile dall’Accreditamento Erasmus+ che l’istituto varaitino ha ottenuto per i prossimi quattro anni, e che offrirà ad allievi e docenti l’opportunità di partire all’estero per esperienze di scambio e di formazione. Il programma della settimana è stato ricco e vario e ha permesso agli alunni di lavorare sui due elementi principali del progetto: la scoperta del territorio e del suo patrimonio storico e artistico, e la conoscenza della musica in tutte le sue svariate declinazioni. Così, lunedì 16 ottobre, dopo alcune attività per conoscere i corrispondenti, le due delegazioni hanno visitato l’Atlante dei Suoni di Boves e partecipato al bel laboratorio “In viaggio col doppiaggio”, che li ha visti improvvisarsi nella creazione della colonna sonora di un cartone animato.

Il giorno successivo è stato dedicato interamente alla Valle Varaita: dapprima la visita al Museo Storico Etnografico di Sampeyre alla scoperta della Baìo, perfettamente illustrata da Gabriella Giachino; poi attività didattiche di inglese, matematica e tecnologia alla scuola secondaria di Sampeyre, seguite dal pranzo a buffet con i prodotti tipici del territoriopresso l'oratorio di Venasca. Nel pomeriggio i ragazzi hanno percorso il sentiero di Pluff fino alla cappella di San Firmino, dove i docenti hannoproposto atelier di musica, arte e sport. A completamento di questa giornata intensa, un momento conviviale presso le famiglie italiane, che hanno fatto conoscere ai giovani francesi le specialità della cucina italiana.

La scoperta del territorio e del suo patrimonio si è completata mercoledì 18 ottobre con la visita al Castello della Manta e una passeggiata a Saluzzo, durante la quale gli alunni italiani hanno vestito | panni di guide turistiche. E per concludere la mobilità, i ragazzi si sono cimentati in un laboratorio di danze occitane in compagnia dei musicisti Celeste e Francesco, che hanno animato anche la festa finale presso l'hotel Monte Nebin, dopo un'ottima cena a base di ravioles.

Ora i ragazzi continueranno lo scambio in modo virtuale, grazie alla piattaforma europea e-twinning, realizzando altre attività legate alla musica e alla conoscenza del territorio, oltre che allo studio della lingua francese ed italiana, in attesa della mobilità in Francia nell'aprile 2024, quando i nuovi amici francesi accoglieranno gli allievi varaitini sulle sponde del lago di Annecy.