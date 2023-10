Elena, ex anciniana, torna nel suo liceo per una lezione su pace e non violenza

Cos’è il servizio civile universale? “Una scelta volontaria” – recita il sito internet del governo – “di dedicare fino a un anno della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e ai valori fondativi della Repubblica italiana”. Inoltre, è “un’importante occasione di formazione e crescita personale”, aperta “a tutti i giovani di età compresa tra 18 e 28 anni residenti in Italia”.

I ragazzi delle quinte dell’Ancina avranno però modo di apprendere molto meglio questa definizione dalle vive parole di Elena Gemello, ex anciniana a sua volta, oggi reduce da un anno di servizio civile svolto in un centro educativo gestito da suore salesiane in un quartiere popolare di Barahona, in Repubblica Domenicana: tutto ciò grazie ai sei incontri in programma con ognuna delle classi dell’ultimo anno iniziato mercoledì 25 ottobre.

L’iniziativa, dal titolo “Talenti da scoprire”, è coordinata dal dipartimento di religione, i cui docenti sottolineano la “doverosa e sincera gratitudine della scuola verso una propria ex studentessa che, ancora una volta, dà ottima prova di sé svolgendo un prezioso servizio volontario educativo, davvero molto apprezzato dai ragazzi”.

In effetti, queste occasioni di dialogo e confronto stanno incontrando il vivo interesse dei ragazzi, stimolati dall’esperienza e dall’affabilità di Elena, e rientrano tra le molte iniziative di tutoring e di orientamento in uscita che le scuole sono sempre più chiamate a mettere in campo a vantaggio degli studenti proprio per aiutarli a districarsi tra le molte opportunità a loro disposizione dopo il diploma, compresa la possibilità di rendersi concretamente utile a chi ne ha bisogno, in Italia o all’estero.