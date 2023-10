Il Vallauri di Fossano: Progetti Erasmus e Sostenibilità nell'Anno Scolastico 2023/2024

L’ I.I.S. Vallauri di Fossano, istituto accreditato per i progetti Erasmus di mobilità studentesca e del personale scolastico per il periodo 2021/2027, continua a dimostrare un forte impegno verso la dimensione internazionale dell’istruzione e la promozione della sostenibilità.

Nell'anno scolastico 2023/24, le attività sono cominciate prima ancora dell’avvio delle lezioni. Due studentesse del quarto anno dell’indirizzo turismo del Vallauri hanno iniziato l’anno con un'entusiasmante avventura di mobilità a lungo termine all'estero, grazie ai finanziamenti dell'Unione Europea destinati ai progetti Erasmus.

Una delle studentesse ha trascorso oltre un mese presso un istituto scolastico a Nimes, in Francia, seguendo le lezioni in lingua francese. L'altra, invece, ha soggiornato in Spagna, a Roquetas de Mar, presso l'IES Turaniana, dove ha seguito le lezioni in spagnolo.

Essendo filo conduttore di questo progetto il tema della sostenibilità, sia nel contesto scolastico che nell'ambiente circostante, le due studentesse hanno indagato sulle buone pratiche adottate dagli istituti scolastici che hanno frequentato e dalle comunità locali per poi condividerle con i loro compagni al ritorno.

Ma le attività non si fermano qui. La scuola ha selezionato gli studenti che parteciperanno al progetto Erasmus che prevede da un lato l'accoglienza di compagni da altri paesi e la mobilità verso altre scuole europee, dall’altro la diffusione di buone pratiche riguardanti la sostenibilità all’interno dell’istituto. L’adesione è stata molto alta e si è così costituito il nuovo "Green Team," composto da 35 studenti di ogni indirizzo di studio, con età comprese tra i 15 e i 18 anni. Questo gruppo di lavoro accoglierà gli studenti provenienti da Belgio e Ungheria in visita a Fossano ad inizio novembre. Ogni ragazzo ospiterà un compagno straniero in famiglia, offrendo un'esperienza immersiva nella cultura italiana e nelle attività proposte dal Vallauri.

Nel frattempo, da metà ottobre, due studentesse francesi frequentano lezioni delle classi quarte liceo scienze applicate, con l'opportunità di migliorare il loro italiano. Sono ospitate da due compagne del settore turistico del Vallauri creando un'interessante opportunità di scambio culturale e linguistico.

Tutte queste attività sono state rese possibili grazie ai finanziamenti dell'Unione Europea e all'entusiasmo del Vallauri nell'abbracciare nuove iniziative formative. Sono il risultato del costante lavoro di un team di docenti e tecnici che collaborano sinergicamente da tre anni e che è in costante crescita.

L'Erasmus è diventato un motore di internazionalizzazione e di promozione della sostenibilità al Vallauri, un'opportunità per gli studenti di crescere culturalmente e per la scuola di contribuire al cambiamento e allo sviluppo sostenibile. Queste esperienze dimostrano il forte impegno dell’istituto nell'educare i cittadini del futuro a un mondo più aperto, consapevole e sostenibile.