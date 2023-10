Valdieri, la Giunta risponde alle richieste della comunità giovanile

Questa mattina sono stati consegnati dalla Giunta Comunale di Valdieri alla Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado locale due kit LEGO Education Spike Essential.

La consegna arriva per rispondere alle richieste della comunità giovanile. Nel precedente anno scolastico, i ragazzi e le ragazze, hanno intrapreso un percorso di Educazione Civica, che li ha visti impegnati nell’individuare dei rappresentanti, costituendo poi due gruppi: “Siamo giovani” e “I montanari”.

Durante il corso della primavera hanno raccolto le varie richieste dei compagni, illustrate poi alla Giunta Comunale.

“Nel mese di maggio abbiamo ricevuto una lettera indirizzata al Sindaco e alla Giunta Comunale nella quale, i ragazzi eletti dalle elezioni scolastiche, formalizzavano alcune richieste in favore dei giovani loro coetanei, che vivono il Comune di Valdieri sia come residenti sia come fruitori di servizi, quali il plesso Scolastico” racconta il Vicesindaco Sharon Giraudo.

Il primo segno pratico per far seguito alle loro proposte è avvenuto nel mese di giugno con la consegna al plesso scolastico di una rastrelliera per le biciclette.

Il secondo arriva oggi. Per incentivare l’innovazione informatica e tecnologica, sono stati consegnati due kit LEGO Education Spike Essential, set di robotica educativa, sviluppati per rendere entusiasmanti le lezioni rivolte agli studenti, grazie ad esperienze hands-on.

In occasione dell’incontro con i ragazzi è stato riproposto anche per l’anno scolastico in corso il medesimo percorso di Educazione Civile. “Siamo molto felici che la Scuola di Valdieri, il corpo docente e la Dirigente, Renata Varrone, abbiamo colto l’importanza dell’Educazione Civica. L’esperienza dello scorso anno è stata formativa ed ha permesso alla presente Giunta Comunale di rispondere a vere e sentite richieste dei ragazzi. Siamo pronti a collaborare in egual misura per l’anno corrente e per i prossimi anni” termina il Vicesindaco Sharon Giraudo.