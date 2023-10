Cuneo: sabato il convegno sul disarmo nucleare

In un momento storico in cui i disastri delle guerre stanno devastando il mondo e popoli interi, il 4 novembre a Cuneo, dalle ore 15 alle 17:30, presso il cinema Monviso - via XX settembre 14 - si terrà il Convegno “Dalla parte giusta: stop alle armi nucleari!”, voluto dagli organizzatori della Carovana della Pace 2023 come continuazione del cammino intrapreso.

A queste e ad altri quesiti risponderanno quattro esperti, a iniziare da Lisa Clark che come Rete Italiana Pace e Disarmo è la rappresentante italiana dell'associazione per il disarmo nucleare Ican, vincitore del premio Nobel per la Pace 2017, proprio per il cammino fatto per il TPNW. Renato Sacco di Pax Christi condividerà il cammino delle tante associazioni che in Italia lavorano concretamente per la pace attraverso le strade dell’educazione, del dialogo e della nonviolenza attiva. Franco Chittolina di Apiceuropa illustrerà come l’Unione Europea si sta muovendo in questo contesto tremendo. Preziosa sarà la presenza di Camilla Bianchi, giovane assessora con delega alla Transizione ecologica, all'Ambiente e al Verde del Comune di Brescia, che ci racconterà cosa possono fare i comuni, anche quelli piccoli, lei che è presidente del Coordinamento degli Enti Locali per la Pace e la Cooperazione Internazionale di Brescia.