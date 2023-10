Torna la campagna Nastro Rosa della LILT: Francesca Fagnani è la nuova testimonial

Ottobre è il mese rosa, un appuntamento fondamentale per la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che ogni anno in quest’occasione promuove la campagna LILT for WOMEN – Nastro Rosa per informare e sensibilizzare il target femminile sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce del cancro al seno. Durante tutto il mese di ottobre negli ambulatori LILT di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì e Saluzzo.

Presso gli ambulatori LILT della Provincia di Cuneo è a disposizione il materiale informativo e illustrativo con l’intento da un lato di agire su potenziali fattori di rischio e dall’altro di fornire a tutte le donne gli strumenti adeguati per meglio conoscere il proprio seno ed effettuare in autonomia un corretto autoesame.

Con circa 60.000 nuovi casi in Italia, il carcinoma mammario si conferma anche per il 2023 la neoplasia più frequente nelle donne, rappresentando circa il 30% di tutti i tumori e facendo salire così ad oltre 900.000 le donne che avranno personalmente vissuto l’esperienza cancro al seno.

Si tratta ormai di una problematica socio-sanitaria che richiede strategie operative al passo con i tempi.

Attualmente la guaribilità raggiunge l’85% dei casi e questo risultato è stato possibile grazie alla disponibilità di migliori tecnologie diagnostiche, all'ampio ricorso alla campagna di screening, all'uso di sempre più efficaci trattamenti oncologici ed anche alla sempre maggiore consapevolezza delle donne.

La campagna Nastro rosa è rivolta alle giovani donne che non rientrano ancora nel programma “Prevenzione Serena”.

Negli ultimi dieci anni si sta registrando un progressivo incremento di casi di tumore al seno in donne under 50 anni ed è nostro desiderio raggiungere Le giovani donne e renderle consapevoli della problematica

Fare prevenzione è un atto responsabile ed è la migliore strategia per migliorare benessere e qualità di vita.

A Cuneo, in occasione della campagna LILT for WOMEN la Torre Civica sarà illuminata di rosa sino al 31 ottobre. Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice televisiva nota per le sue domande irriverenti, è il nuovo volto della campagna.

Per prenotare una visita si può scrivere o telefonare ad una delle LILT della Provincia di Cuneo

Cuneo T. 0171/697057 cuneo@legatumoricuneo.it

Alba T. 0172/290720 alba@legatumoricuneo.it

Bra T. 0172/432575 bra@legatumoricuneo.it

Mondovì T. 0174/41624 mondovi@legatumoricuneo.it