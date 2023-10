Calcio Serie D: decima giornata nel girone A, Alba-Asti e Derthona-Bra

E' tempo di decima giornata sui campi del girone A di Serie D.

Sfide difficili attendono Alba e Bra, impegnate rispettivamente contro Asti in casa e Derthona fuori, due delle tre squadre (oltre al Chisola) che inseguono la capolista Alcione Milano.

L'Alba Calcio di Fabrizio Viassi punta ad interrompere la serie di tre sconfitte consecutive (Vado, Borgosesia, Albenga) che ne hanno peggiorato la posizione in classifica dopo un avvio molto positivo. Una sola vittoria esterna per gli astigiani in campionato, alla prima giornata contro il Vado.

Alla caccia di punti anche il Bra, reduce da quattro partite senza vittorie (due pari, due sconfitte). Il Derthona, unica squadra del girone ancora imbattuta, è un cliente decisamente scomodo.

Quattro gli anticipi in programma sabato pomeriggio: Ligorna-Albenga, Pinerolo-Alcione, Chisola-Lavagnese, Fezzanese-Ticino. Domenica (ore 14,30) tutte le altre.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Derthona-Bra: Anna Frazza di Schio

Alba-Asti: Nicolò Rodigari di Bergamo

Chieri-Varese: Marco Zini di Udine

Chisola-Lavagnese: Sabri Ismail di Rovereto

Fezzanese-RG Ticino: Cristian Chirnoaga di Tivoli

Gozzano-Vogherese: Benito Saccà di Messina

Ligorna-Albenga: Edoardo Borello di Nichelino

Pinerolo-Alcione Milano: Davide Testoni di Ciampino

Pont Donnaz-Borgosesia: Lorenzo Garbo di Monza

Sanremese-Vado: Federico Tassano di Chiavari

CLASSIFICA: Alcione Milano 20, Asti, Derthona, Chisola 17, Albenga 16, Vado 15, Vogherese, Fezzanese, Varese 13, Ticino, Pinerolo, Borgosesia 12, Sanremese 11, Lavagnese 10, Bra, Ligorna 9, Gozzano, Alba 8, Chieri 6, Pont Donnaz 5