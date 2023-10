Volley femminile A1: la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo cerca punti e fiducia a Treviglio

Ancora un sabato sera in campo, il terzo consecutivo, per la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, che domani alle 20,30 affronta il Volley Bergamo 1991 al PalaFacchetti di Treviglio (Bergamo) nella quarta giornata del girone di andata (diretta VBTV).

Cuneo e Bergamo arrivano al confronto di domani appaiate a quota due punti in classifica, ottenuti grazie alle vittorie al tie-break nella prima giornata rispettivamente con Pinerolo e Casalmaggiore, seguite da due k.o. La sfida di domani rappresenta dunque per entrambe l'occasione di tornare alla vittoria. Domani sul sito www.liveticket.it scatterà anche la prevendita per il derby con la Igor Gorgonzola Novara di domenica 5 novembre (ore 20): grazie all'impegno del co-title sponsor Olivero Srl saranno disponibili 1.500 posti in tribuna rossa a 5 euro.

QUI HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO Su un taraflex inedito come quello del PalaFacchetti di Treviglio la Honda Olivero S.Bernardo cerca punti e fiducia nella prima di due trasferte consecutive. La sconfitta casalinga con la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia da un lato ha lasciato rammarico per la mancanza di freddezza nei finali di set che, ad eccezione del primo set dominato da capitan Signorile e compagne, hanno sempre sorriso alle tigri, dall'altro è stata caratterizzata da un'ottima prova a muro e nel cambio palla, sia su ricezione positiva, sia con ricezione staccata. Per ritrovare il successo servirà maggiore lucidità nei momenti decisivi e una maggiore efficienza nel contrattacco, deficitario domenica scorsa. Non sarà una partita semplice, perché dall'altra parte della rete ci sarà una squadra desiderosa di riscatto dopo due k.o. di fila e con la novità del ritorno al centro di Laura Melandri da Casalmaggiore, prossima avversaria di Cuneo mercoledì primo novembre alle 18 al PalaRadi di Cremona.

ANNA HALL, CENTRALE HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO «Dovremo essere molto aggressive al servizio: nel primo set con Vallefoglia ci siamo riuscite, e si è visto. Anche se non faremo di nuovo 16 muri come sabato scorso, sarà importante toccare tanti palloni e lavorare bene nel muro difesa. Non sarà una partita semplice, perché Bergamo è una buona squadra e con l'arrivo di Melandri ha più soluzioni al centro. La chiave sarà non avere paura di rischiare nei momenti cruciali».

LE AVVERSARIE Il Volley Bergamo 1991 è reduce dal k.o. esterno in tre set del PalaWanny, arrivato dopo un'altra sconfitta, quella casalinga per mano di Vallefoglia. Domani coach Solforati potrà contare su un rinforzo importante al centro come quello di Laura Melandri, che torna a Bergamo dopo 8 anni e va a colmare il vuoto lasciato dall'addio di Federica Stufi. Quella con Cuneo per le orobiche sarà la prima di due partite interne consecutive: mercoledì primo novembre al PalaFacchetti di Treviglio arriverà l'Allianz Vero Volley Milano.

I PRECEDENTI Bergamo avanti 6-3LE EX Rebecca Scialanca ha trascorsi nelle fila della Granda Volley Academy, Noemi Signorile ha vestito la maglia di Bergamo

GLI ARBITRI Andrea Pozzato e Alessandro Pietro Cavalieri

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA Diretta streaming a pagamento su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/); -20% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA20. La partita verrà trasmessa al centro sportivo e culturale NUoVO di via Parco della Gioventù e al Circolo La Fenice di via Alfieri 3 a Vignolo.