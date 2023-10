A ricordo di Giorgio Buridan: con Maria Silvia Caffari l’ultimo incontro de “Il Venerdì Letterario”

“Trascorsi, con vivo successo, i primi due incontri di questi venerdì letterari - dice Caffari - ci si appresta ad incontrare Giorgio Buridan. Questa volta l’autore non sarà presente, per ovvi motivi, per obbligo di non poter tornare da dove è, perché Giorgio Buridan è morto nel 2001. Ma qui, a Vallera, è rivestita di una importanza particolare la sua opera. Qui a Vallera lo scrittore Buridan, ha vissuto i suoi ultimi dieci anni, trasferitosi da Torino, dalla nobile sua casa di Piazza Statuto alla villa posta al centro di un prato che costeggia Via Roata Cravero, altra nobiltà: quella dei prati e dei boschi di castagni e delle stagioni che soltanto in campagna sono quello che sono, variazioni di colori, clima, odori. Qui era nata la prima edizione, poche copie in proprio riservate agli amici, di “Fatti e persone nella mia vita”, qui Giorgio Buridan ha scritto le sue ultime opere teatrali”.