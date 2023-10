Questa sera (ore 21) nuovo appuntamento con “Time Out”; Ospiti Laura Grigolo, Veronica Taborelli e Matteo Bibo Solforati

Terzo appuntamento stagionale, questa sera alle ore 21, con “Time Out”, il format di approfondimento sportivo sul volley femminile di serie A1 e A2, ideato e prodotto dal Gruppo editoriale More News. . Titolo della terza puntata “E’ ora di cambiare!”, per ricordare che tra sabato e domenica le lancette dei nostri orologi dovranno essere spostate di un’ora, ma anche come auspicio per un rapido cambio di rotta nei risultati di gran parte delle squadre seguite dal programma.

Nello studio realizzato per l’occasione all’interno del PalaManera, ci sarà come ospite la schiacciatrice, nonchè capitano della Lpm Bam Mondovì, Laura Grigolo. Due i collegamenti previsti: il primo vedrà come protagonista l’allenatore del Volley Bergamo 1991 Matteo Bibo Solforati. Dalla casa dell’Esperia Cremona, invece, ci sarà in tutto il suo splendore l’opposto Veronica Taborelli.

Nel corso della puntata andranno in onda le interviste realizzata dalla squadra di giornalisti di Time Out con Viola Tonello (Fut. Busto Arsizio), Jennifer Boldini (Uyba Busto Arsizio), Michele Marchiaro (Pinerolo), Carlotta Cambi (Pinerolo), Anna Adelusi (Cuneo), Andrea Pistola (Vallefoglia), Bianca Lapini (Mondovì) e Claudio Basso (Mondovì).

Ricordialmo che “TimeOut” va in onda tutti i venerdì alle ore 21 ed è visibile sulle home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Lavocedialba.it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it e Ilbustese.it.