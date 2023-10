Volley A1F. Domani sera Cuneo va a Bergamo. Serena Scognamillo: "Abbiamo tanta voglia di riscattarci" (VIDEO)

Il campionato di serie A1 Femminile prosegue a ritmo spedito. Dopo due partite interne senza punti, domani sera (sabato 28 ottobre, ore 20.30 diretta streaming Volleyball World TV) la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo sarà impegnata sul difficile campo di Treviglio dove affronterà un'agguerrita Bergamo che vorrà riscattare lo 0-3 subìto domenica scorsa in casa della non irresistibile Firenze.

Come le orobiche, anche Cuneo è alla ricerca di punti da mettere in cascina per raggiungere quanto prima un margine di sicurezza verso il primo, vero traguardo stagionale: una sicura salvezza.

Tra le protagoniste della squadra allenata da Massimo Bellano il libero Serena Scognamillo, che abbiamo incontrato al termine di una allenamento settimanale ed al quale abbiamo chiesto come arriverà la squadra all'appuntamento di domani sera: "Con tanta voglia di riscattarci. Siamo ripartite in settimana prendendo tutto ciò che di buono c'è stato con Vallefoglia, analizzando nel contempo quelle che sono state le difficoltà. Su questo abbiamo lavorato, per arrivare preparate al massimo contro Bergamo"

Cosa è mancato contro Vallefoglia per strappare almeno un punticino? "Un po' di cinismo nei momenti decisivi della partita - dice Serena -, altrimenti molto equilibrata".

E dove pensano di attaccare Bergamo le cuneesi? Serena non si sbottona: "Ogni squadra ha i suoi punti di forza e quelli deboli: le abbiamo studiate e cercheremo di colpirle lì. Come loro faranno con noi".

In questo momento è evidente che l'assenza forzata di Terry Enweonwu, presa in estate per fare la differenza come mano pesante, nella squadra di Bellano pesa assai.

L'opposto, arrivata a Cuneo dopo un grave infortunio, sembrava aver recuperato bene durante l'estate, ma al momento non sembra ancora fisicamente in grado di poter dare il proprio contributo.

E la cosa ovviamente si fa sentire: la giovane Anna Adelusi sta disimpegnandosi benissimo, ma come ogni atleta durante le partite a volte avrebbe bisogno di rifiatare. Sabato scorso il coach non aveva alternative: "Un giocatore in meno fa sempre la differenza - dice Scognamillo -. Pesa tanto, ma come mancasse qualunque altra giocatrice".

Serena, invece, ha impattato molto bene con il campionato. Nonostante non siano arrivati punti, sia contro Conegliano sia sabato scorso con Vallefoglia le sue difese sono state importanti: "Sono contenta di dare il mio contributo alla squadra, ma mi brucia non aver portato punti a casa punti. Però non ha senso guardare indietro. Il campionato è lungo e noi tanto margine per migliorare".