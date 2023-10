Meritocrazia Italia, Pecoraro Scanio: "Leggi elettorali devono avvicinare i cittadini alla politica"

(Adnkronos) - “Tutti i cittadini che si muovono con la passione di rinnovare e aggiungere proposte per concorrere, come dice l’art 49 della costituzione a costruire la politica nazionale meritano una grande attenzione. Soprattutto in questo momento in cui i dati delle ultime elezioni ci dicono che i cittadini non partecipano più. La politica non è artificiale ma è evaporata. Questo è un tema serio che va colto". Così l’ex Ministro dell’Agricoltura Alfonso Pecoraro Scanio a margine del 5° Congresso Nazionale “Meritocrazia Italia” in corso al Teatro Manzoni di Roma.

"Voglio rilanciare un tema che ritengo fondamentale: le leggi elettorali devono avvicinare i cittadini alla politica. Va abolita la legge elettorale attuale in vigore, nel parlamento italiano che dal Porcellum al Rosatellum ha fatto in modo che i cittadini schifassero il ceto politico e non è un buon risultato. Seconda cosa dobbiamo cambiare il modo di andare a votare, bisogna introdurre il voto per posta, dobbiamo consentire il voto digitale. Non è possibile che in questa epoca storica, dove possiamo trasferire anche i soldi per via digitale per andare a votare ci vogliono procedure complesse che allontanano i cittadini dalle istituzioni”, conclude Pecoraro Scanio.