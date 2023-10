Cittadella dei Servizi a Borgo: il consigliere Bassino risponde alla maggioranza

Continua il botta e risposta a Borgo San Dalmazzo tra il consigliere di minoranza Marco Bassino e la maggioranza sul progetto di riqualificazione della ex caserma Mario Fiore a Cittadella dei Servizi.

Dopo la risposta del gruppo "Uniti per Borgo", riceviamo e pubblichiamo replica del consigliere Bassino

Cari colleghi di "Uniti per Borgo",

Vi ringrazio per avermi concesso una riposta ampia e dettagliata.

È bene che di questo problema, oggetto di tante parole in campagna elettorale, se ne discuta anche ora. Nel vostro comunicato di risposta, si imputa la mia assenza alle attività municipali in estate come causa della mia impreparazione. È noto, e di questo mi sono scusato, che d'estate svolgo un'attività a 2400

metri nelle Alpi Marittime. Ciò non mi impedisce di tenermi informato e di poter esporre la mia idea senza inciampare in giudizi dipendenti da questo fatto... Detto ciò, consentitemi di chiedervi: se fossi stato presente sarebbe cambiato qualcosa? È dunque mia responsabilità se si farà a Borgo una nuova caserma stravolgendo ogni promessa elettorale? Suvvia, non scherziamo.

Io persevero nella mia idea e difendo il mio programma elettorale (che sotto certi aspetti, non ultimo quello della caserma, era anche in parte vostro). Ho 22 anni è continuo a pensare un nuovo tipo di sviluppo per la nostra Borgo, percorrendo una strada nuova, sostenibile e turistica. Si tratterebbe di impegnarsi ad assumersi un compito di aggregazione dei molti piccoli comuni che - tra l'altro - in questi anni hanno assunto una bella veste turistica.

Siamo ancora in tempo e anche voi potete essere parte attiva di questa visione per farla diventare realtà. Ho votato contro al vostro provvedimento, non certo con rancore ma con convinzione. E mi spiace che questo fatto sia stato interpretato erroneamente dal gruppo di maggioranza senza ponderarlo sotto il profilo di una coscienza politica, che vede nel confronto in consiglio comunale niente più che la democrazia. Non è mai stato e non sarà mai nel mio interesse fare opposizione a sproposito. Onestamente non mi pare di essere così confuso, come asserite. Oppure pensate che con la nuova caserma e con la restante parte di "Cittadella dei Servizi" senza ancora una destinazione cosi precisa, riapriranno i negozi in centro, gli alberghi chiusi e arriverà tanto ossigeno alle attività produttive? Era questa la mia domanda alla quale non avete risposto.



Marco Bassino

Consigliere comunale “la Torre”