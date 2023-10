Il club Zonta Saluzzo fa storia: entra il primo socio uomo dell'Area, tra centinaia di donne

“Per la prima volta nella storia della nostra Area, a questo punto, non ci si rivolge più con care socie, ma cari soci". L'incipit di Renata Vallò, presidente director dell’Area 3 Distretto 30 ( comprendente i club di Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria) che ha accolto il primo socio uomo a Saluzzo, nella serata di apertura dell’anno sociale, al Monastero della Stella.

"Con l'ingresso di Giuseppe Tommasiello, Zonta club Saluzzo fa la storia con la S maiuscola dell'Area 3. Benvenuto! Fino ad oggi avevamo avuto un socio onorario (tra le centinaia di aderenti donne) ma mai un socio ordinario.

La tua condivisione della nostra mission ci rende orgogliose, questa sera stiamo facendo un passo avanti fondamentale per gli obiettivi che Zonta si pone: avremo effettive pari opportunità, quando le donne potranno esprimere tutto il loro potenziale.

Portare avanti i nostri progetti con l'appoggio di Giuseppe ci fa capire che quell' obiettivo è meno lontano".

Madrina del nuovo socio del sodalizio saluzzese, presieduto da Tiziana Somà è Anna Maria Gavatorta, la quale ha sottolineato la lunga collaborazione, ultradecennale di Giuseppe Tommasiello, saluzzese d’origine, con il club cittadino, in qualità di istruttore del corso di difesa personale femminile, al via anche quest’anno.

"Ringrazio per questo primato, per essere stato scelto come primo uomo del club – parole di Giuseppe Tommasiello, che ha ricevuto la spilla e le rose gialle simbolo zontiano, con l’applauso dei presenti, dopo la lettura della formula di rito.

L’istruttore di Aikido che per conto di Zonta Saluzzo condurrà il corso al via l’8 novembre, nella palestra Piccat ne ha illustrato le tecniche e i principi adattati per dare sicurezza e consapevolezza, soprattutto psicologica, alle donne in una eventuale situazione di pericolo e di violenza, sia in ambiente domestico che di lavoro o, in strada. "Far crescere sicurezza in tutte, indipendentemente dall’età e preparazione fisica per affrontare situazioni di aggressione che si possono presentare".

Alla serata ha partecipato la presidente dell’associazione "Mai+sole" Adonella Fiorito, ricordando le varie iniziative in aiuto alle donne vittime di violenza e alla prevenzione del tragico fenomeno, con una formazione che parte dalle scuole e dalle insegnanti, per individuare casi di disagio famigliare.

Preparazione che deve arrivare anche ai più giovani, attraverso modalità e linguaggi consoni alle nuove generazioni, come ha sottolineato la psicologa Maria Barrera presidente della Consulta comunale per le Pari Opportunità di Saluzzo, nonchè zontiana.