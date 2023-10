Lions Club Bra Host alla scoperta dell’oro dolce delle Langhe con l’apicoltore Alberto Botto

Per la serie “L’oro dolce delle Langhe”, è intervenuto l’apicoltore Alberto Botto nel contesto di una serata che ha messo al centro la salvaguardia dell’ambiente. Un argomento molto caro ai Lions, che stanno lavorando, a tutti i livelli, per creare comunità più sane e un mondo più sostenibile, nonché un’azione inserita tra i vari temi di indirizzo dell’anno in corso.

Per quelli che vogliono saperne di più, Alberto Botto ha 37 anni e vive nel comune di Narzole, in frazione Vergne, dove ha sede anche la sua azienda apistica nominata Ca’ di Fre’. La passione per l’apicoltura inizia nel 1995 quando suo padre Luigi acquista 8 alveari. Negli anni successivi, ha così seguito il genitore nei lavori in apiario e in laboratorio per la lavorazione del miele, anche se svolgeva un’altra attività.