Delegati delle Nazioni Unite a Savigliano per studiare la sicurezza nei cantieri della Granda [FOTO E VIDEO]

La sede saviglianese della Scuola Edile di Cuneo ha accolto una delegazione delle Nazioni Unite con funzionari e ispettori dei rispettivi Ministeri del Lavoro provenienti da quindici paesi da tutto il mondo (Albania, Bahrain, Benin, Cameron, Congo, Costa d’Avorio, Guinea Equatoriale, Guinea-Bissau, Madagascar, Moldavia, Mongolia, Perù, Montenegro, Macedonia del Nord e Uganda) con l'obiettivo di studiare la sicurezza nei cantieri attraverso l'incontro "Lavori in quota".



Il nutrito gruppo internazionale è giunto a Savigliano per tramite dell'agenzia dell'Onu ITC-ILO (International Training Center of the International Labour Organization) e ha avuto modo di osservare le best practice per lavorare in sicurezza.

La sessione ha visto gli interventi di Elena Lovera, presidente della Scuola Edile di Cuneo e presidente nazionale Formedil, Laura Blua, direttrice dell’ente, Marina Oberto, Ispettorato del Lavoro, Corrado Gamba (Asl Cn1) e Pietro Corino (Asl Cn2) ispettori Spresal.

"Attraverso il canale degli Enti bilaterali, in cui si fonde la volontà delle parti datoriali e dei rappresentanti dei lavoratori – ha dichiarato Elena Lovera, presidente della Scuola Edile di Cuneo e presidente nazionale Formedil –, prende forma il meglio dei progetti di formazione e controllo della sicurezza nel campo edile. La provincia di Cuneo eccelle in edilizia e per tale motivo abbiamo potuto ospitare una delegazione così importante. Siamo particolarmente soddisfatti della parte pratica della formazione, un modello di incontro tra aziende e organi preposti al controllo. Una tappa virtuosa che si inserisce all’interno del percorso che stiamo costruendo da anni con Ispettorato del Lavoro e Spresal. Attraverso la promozione di piani mirati per l’edilizia si può incentivare uno stile di vita salutare e aumentare ulteriormente il livello di sicurezza nell’ambiente di lavoro".

Marina Oberto ha risposto a molte domande degli ospiti internazionali in merito al ruolo e all’attività in Italia e in provincia di Cuneo dell’Ispettorato del lavoro ed ha commentato che "non solo il confronto con colleghi ispettori internazionali sia importante nella costruzione del profilo normativo riguardante la sicurezza dei cantieri, ma anche la parte pratica di simulazione dei rischi, sia di grande aiuto, al fine di rilevare in modo puntuale le problematiche esistenti".

La sessione pratica si è sviluppata presso i laboratori di pratica della scuola, dove si svolgono i corsi, il responsabile di sede Paolo Mancini, coadiuvato dai docenti ha illustrato e simulato le modalità di utilizzo corretto dei d.p.i, il montaggio di un ponteggio a telai, la caduta dall’alto e la procedura di recupero della persona, con l’ausilio degli istruttori del corpo dei Vigili del Fuoco di Cuneo, si è passati poi alla simulazione di accesso in sicurezza ad una copertura, ricreando la situazione di lavori in copertura con e senza linea vita e, in conclusione, il gruppo ha avuto modo di visitare un cantiere edile operativo, grazie alla disponibilità del geometra Andrea Paoli, titolare dell’azienda Opera srl di Savigliano, nonché consigliere della Scuola, che ha accolto e guidato l’intera delegazione.

Un’esperienza sul campo che ha ben evidenziato come il nostro Paese possa esprimere ‘buone pratiche’ da diffondere su scala mondiale.

Presenti all’evento anche l’architetto Davide Ponso, direttore di Ance Cuneo e il dottor Giacomo Bordone di Confindustria e il dottor Nicola Calvano, referente a Bruxelles per la commissione Affari internazionali di Confindustria Cuneo, che hanno rimarcato l’importanza della giornata: «Abbiamo creato condizioni affinché le Nazioni Unite, tramite la propria Agenzia ITC-ILO, potessero fornire a funzionari ministeriali provenienti dai quattro angoli del pianeta importanti contenuti relativi alle nostre normative in tema di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare nel settore dell’edilizia. Lavorando di squadra e grazie ad una collaborazione senza precedenti, trasmettiamo cultura d’impresa e valori imprescindibili che si legano alla sicurezza sul lavoro, temi da sempre centrali per il progresso del nostro tessuto economico e sociale».

A tutta la giornata hanno preso parte attiva gli allievi del corso di Operatore edile che, dopo la terza media, in adempimento dell’obbligo scolastico, frequentano il triennio per il conseguimento della qualifica professionale, corso finanziato dal FSE della Regione Piemonte, completamente gratuito, che si svolge presso l’ente cuneese nella sede di Savigliano.