Discordie e malumori nel Dipartimento di Stato e nella società USA

La vicenda di Gaza rischia di avere ripercussioni politiche pesantissime sull’amministrazione Biden. Il presidente è sgradito a una parte crescente dell’opinione pubblica, che oggi è polarizzata dagli atteggiamenti unilaterali e assolutisti della Casa Bianca sul sostegno a Israele. Naturalmente i primi a protestare sono i cittadini di origine araba. La deputata democratica figlia di immigrati palestinesi Rashida Tlaib ha esortato il presidente a “svegliarsi” e a capire “che non tutta l’America è con lui” mentre permette che gli israeliani compiano un genocidio. E gli ultimi sondaggi parlano di un consenso in caduta libera per Biden slegato dalla sua gestione della crisi di Gaza, ritenuta debole e fallimentare. In politica interna, l’inflazione e l’instabilità sociale hanno minato il gradimento di Biden, ma in politica estera la fuga ignominiosa dall’Afghanistan e i miliardi spesi inutilmente per l’Ucraina sono macigni sul giudizio complessivo della sua amministrazione. Gli americani nel complesso sono favorevoli ad aiutare Israele in quanto Stato, ma simpatizzano per il popolo palestinese e non desiderano altre vittime civili. Come riferisce il sito Strumenti Politici , il pericolo per la tenuta del governo è costituito anche dalla voglia di ammutinamento che ha invaso lo staff del Dipartimento di Stato. Già da tempo frustrati dal non potere esprimere il loro forte dissenso verso la linea seguita dal segretario Antony Blinken, oggi diversi funzionari starebbero preparando un documento ufficiale di critica e di presa di distanze. Blinken non è particolarmente amato dai suoi sottoposti, anche per il suo voler sottolineare con forza di essere un ebreo. In una situazione esplosiva come quella attuale, questo genere di affermazioni non è accettabile quando parla da segretario di Stato e da rappresentante del popolo americano, multietnico e multiconfessionale.