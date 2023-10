A che punto siamo? Incontro con Chiara Ruffa sulla condizione della donna in Italia e nel mondo

Chiara Ruffa professoressa ordinaria in Relazioni Internazionali presso il Ceri Sciences Po di Parigi, relazionerà sulla condizione della donna in Italia e nel mondo e sulla parità di genere in un importante incontro che si terrà a Cuneo, venerdì 3 novembre alle 18, nella sala polivalente CDT in largo Barale 1.

L’incontro è organizzato dal club Zonta Cuneo in collaborazione con l’Assessorato alle Pari opportunità del Comune di Cuneo, nell’ambito della Rassegna “8 marzo è tutto l’anno” e la rete antiviolenza.

A che punto siamo? “La via verso la parità tra uomini e donne è ancora tutta in salita in Italia”. In questo intervento, Chiara Ruffa rifletterà sulla natura del problema nella sua complessità, in particolare sul ruolo delle strutture maschiliste e patriarcali a promuovere varie forme di rigetto all’emancipazione femminile. Attraverso esempi da altre realtà europee - in particolare sulla conciliazione tra sfera personale e professionale- l’ intervento tenterà di sviluppare qualche spunto per provare a risolvere il problema.

L'ingresso all'incontro è aperto a tutti.

Chiara Ruffa è attualmente docente ordinario in Relazioni Internazionali presso il Ceri di Sciences Po a Parigi, dove svolge attività di ricerca e didattica. E’ autrice di numerose pubblicazioni e prima di trasferirsi in Francia, ha vissuto più di dieci anni in Svezia, dove ha lavorato presso la Swedish Defence University ed è stata membro presso una delle Accademie Reali svedesi.