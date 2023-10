A Grinzane Cavour Asta benefica di 'Barolo en primeur' da record [VIDEO]

Straordinario successo ieri sera, venerdì 27 ottobre, al castello di Grinzane Cavour della terza terza edizione di Barolo en primeur, la grande gara di beneficenza in cui sono state battute 11 barriques di Barolo e centinaia di bottiglie dei migliori Barolo e Barbaresco 2022, il cui ricavato finanzierà progetti di utilità sociale e in parte andrà alla Scuola Enologica di Alba.

Artefici e protagonisti dell’evento la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in collaborazione con Fondazione CRC Donare ETS e il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani che hanno avuto come partner la famosa casa d’aste Christie’s con collegamenti dalle sedi di Londra e New York. Proprio il martello di Cristiano De Lorenzo, direttore di Christie’s Italia, ha sancito le vendite di 21 dei 22 lotti: il 22imo, la barrique numero 12, verrà messa all’asta il prossimo 12 novembre durante l’Asta mondiale del Tartufo e contribuirà ad accrescere una raccolta già cospicua, che ha raggiunto gli 811.000 euro con l’eccezionale offerta di 280.000 euro per il 'Tonneau del Presidente”, 500 bottiglie provenienti dalla Vigna Gustava di Camillo Benso e curate dallo specialista Donato Lanati nelle cantine Ascheri.

La serata condotta da Valeria Ciardiello ha avuto numerosi ospiti d’eccezione, tra i quali Francesco Profumo ex ministro e oggi presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, la madrina della kermesse Evelina Christillin, oggi presidente della Fondazione Museo Egizio di Torino, nonchè numerose autorità e amministratori della Regione Piemonte, degli enti pubblici provinciali e molti sindaci del territorio.

Un territorio, come ha sottolineato Ezio Raviola, Presidente Fondazione CRC, che sta rispondendo sempre di più a questa gara di solidarietà: “Nelle due precedenti edizioni sono stati raccolti 1.500.000 euro e finanziati 37 progetti sociali. Le aziende coinvolte sono passate da 72 a 95, segno di grande interesse per 'Barolo en primeur' e alla sua visibilità nel mondo”.

Un concetto sottolineato da Francesco Cappello, vice presidente CRC in collegamento da Londra in compagnia di Luca Pasquero, che ha sottolineato: “La grande partecipazione e l’attenzione in campo anglosassone dimostra l’internazionalità dell’evento. Christie’s ha svolto un lavoro enorme per questo progetto”.

A New York in collegamento video sono intervenuti Claudia Martin per CRC, Paul Tortora e Antonio Galloni critico enologico CEO di Vinous.

Matteo Ascheri Presidente Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani ha spiegato che le barrique in asta sono diminuite di tre unità a causa del periodo siccitoso, ma che la qualità del prodotto è eccezionale, mentre Giuliano Viglione, nel suo intervento ha ricordato l’impegno di Donare ETS e che il vino “scatena la solidarietà” sottolineando che il sostegno alla Scuola Enologica di Alba è fondamentale in quanto fucina dei futuri tecnici enologici.

Fra i lotti battuti, il 19°, associato alla barrique numero 10 e al progetto China Philantropy Forum, e il 21° associato alla barrique numero 11, in cui l’aggiudicatario potrà scegliere il progetto non-profit a cui devolvere, sono stati i più “generosi” raggiungendo i 50.000 euro ciascuno.

Gli altri progetti già assegnati da CRC sono Next-Level, iniziativa educative su scala nazionale dedicate ai minori, Ohana progetto di Cascina Aquilone per persone in difficoltà psicofisiche e comportamentali, Bobby’s Dream promosso dalla Robert F. Kennedy Human Rights Italia e Mondoqui indirizzato al favorire il dialogo fra uomini e donne di diversa nazionalità.