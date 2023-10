Allo chef Cannavacciuolo la Nocciola d'Oro delle Langhe: “Il segreto di questa terra è l’eccellenza dei vostri prodotti”

“Io sono un grande sostenitore dell’abbinamento tra Nord e Sud: limone di Sorrento e nocciola Piemonte IGP. L’ingrediente sano ti parla… C’è un’energia intorno al cibo. Noi siamo quello che mangiamo. Nella ristorazione, la mia fortuna discende dal fatto che non ho mai risparmiato sulla qualità degli ingredienti, guardando alle mani dei produttori, che siano pescatori, allevatori, coltivatori. Il successo nasce dall’eccellenza e il segreto di questa vostra terra è l’eccellenza dei vostri prodotti”. Con queste parole Antonino Cannavacciuolo ha commentato la consegna della “Nocciola d'Oro delle Langhe”. Un riconoscimento andato al celebre chef “per il suo straordinario talento nel creare con determinazione, costanza e passione piatti unici ed emozionanti valorizzando materie prime di eccellenza, da quelle della sua terra d'origine a quelle del Piemonte, terra d'adozione, affinchè diventi ambasciatore nel mondo della nocciola Piemonte IGP delle Langhe, prezioso prodotto delle nostre colline e gioiello dell'alta cucina”.

La cerimonia si è tenuta questa mattina, sabato 28 ottobre, nel Salotto dei gusti e dei profumi, in piazza risorgimento ad Alba, ai piedi del duomo, nel contesto della 93^ Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

Cannavacciuolo ha anche commentato il cambiamento del mestiere del cuoco, con difficoltà nel reperire materie prime, tra guerre e cambiamento climatico: “Paradossalmente, dal punto di vista delle materie prime, questa situazione ha fatto sì che si riprendessero le coltivazioni di prodotti trascurati, perché ci si approvvigionava dall’estero, come le rane o le lumache. È comunque una sconfitta, perché sentire parlare di guerra nel 2023 è assurdo”.

“Antonino Cannavacciuolo è uno chef con 7 Stelle Michelin, 24 anni di storia e oltre 250 collaboratori con la missione di favorire l'eccellenza”, ha commentato il sindaco di Alba Carlo Bo.



Flavio Borgna, presidente dell’Ente Fiera della Nocciola: “Importante la battaglia per la nocciola Piemonte IGP con indicazione 'Langhe' nel nome, fatta grazie al presidente Cirio. L'Alta Langa fino a qualche anno fa era considerata il parente povero… Ora siamo cresciuti”.



A favorire il contato con Cannavacciuolo è stato l'imprenditore Mimmo Caruso: “Con Tonino non parliamo di cucina, ma di calcio, Napoli e imprenditoria”.

La presidente della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, Liliana Allena: “Quello di oggi è un importante evento nell’ambito della 93a edizione della Fiera. Oggi celebriamo il gioco di squadra tra eccellenze, capaci di fare sistema”.



Mariano Rabino, presidente Ente Turismo Langhe Monferrato Roero: “Dieci giorni fa le terre di Langhe Monferrato e Roero sono state premiate come miglior destinazione turistica enogastronomica in Italia, grazie a grandi vini, tartufo e nocciola. La presenza di Cannavacciuolo è un sigillo a questo riconoscimento”.



Davide Falletto, presidente Unione Montana Alta Langa : “La peculiarità del nostro territorio è nella tenacia di chi ha sempre lavorato questa terra”



Luigi Odello, tecnico, professore che ha effettuato studi scientifici sulla nocciola: “Ricorrono i 25 anni dei test sensoriali sulla nocciola, con il primo fatto a Cortemilia. La nocciola Piemonte IGP ha indubbiamente una marcia in più e la Langhe è un’eccellenza che riesce a distinguersi in un prodotto già di suo a livelli di primizia”.



A chiudere gli interventi il presidente della Regione Alberto Cirio: “Grazie a Cannavacciuolo per aver accettato di ritirare questo riconoscimento. Lui è il volto più noto della ristorazione italiana e ci offre grande visibilità. Per noi le tradizioni hanno un valore profondo, così come le relazioni umane. La nocciola è il Barolo dell’Alta Langa: puntiamo sulla qualità continuando a valorizzarlo, perché è blasone per la nostra terra, ma anche lavoro per i nostri figli”.



Infine il taglio del nastro finale per dare il via a questa rassegna dedicata alla nocciola.





SALOTTO DEI GUSTI E DEI PROFUMI

Degustazioni guidate, rievocazioni e narrazioni animeranno il Salotto dei Gusti e dei Profumi e permetteranno agli ospiti di scoprire i sapori e la convivialità delle magiche e autentiche colline dell’Alta Langa.

• Sabato 28/10, domenica 29/10, lunedì 30/10, martedì 31/10, mercoledì 1/11: ore 10.00 – 19.30

Nella stessa Piazza dal 28/10 al 01/11 si terrà “Langhe e Roero in Piazza” a cura dell’Associazione Go Wine: un percorso tra banchi d’assaggio, per presentare e raccontare le eccellenze enogastronomiche e le tipicità del territorio, dai formaggi ai prodotti della terra, dalla pasta fresca ai vini, con oltre 100 etichette in degustazione.